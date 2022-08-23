Galatasaray'a Trabzonspor maçı öncesi müjde! Geri döndü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti. İdmanda futbolcular güç, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Çalışmada sakatlığı olan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö bulunmazken, sakatlığını atlatan Fransız futbolcu Leo Dubois ise hazırlıklarda yer aldı.

Galatasaray, saat 17.30’da yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.