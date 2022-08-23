Altyapıdan yetişen Muhammed Gümüşkaya Westerlo'ya transfer oldu

Fenerbahçe altyapısından yetişen Muhammed Gümüşkaya, Belçika ekibi Westerlo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya’nın, Belçika ekibi Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarılarıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya’ya sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

21 yaşındaki orta saha geçen sezon Giresunspor'da kiralık forma giymişti.