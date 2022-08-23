17 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Ufuk Özkan gençlik fotoğrafını paylaşıp yaptığı göndermeyle akılları karıştırdı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan 17 yıllık eşi Nazan Güneş'le geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını paylaşarak yazdığı not akıllara soru işareti bırakırken ünlü oyuncunun eşiyle ayrılık nedeni merak konusu oldu.

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2005 yılında Anadolu Ateşi'nin baş dansçısı Nazan Güneş ile nikah masasına oturan 47 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz günlerde eşiyle anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Kendine öğüt verdi

Zengin Kız Fakir Oğlan, Geniş Aile, Emret komutanım gibi birçok ünlü dizide rol alan başarılı oyuncu sosyal medya hesabını sık kullanan ünlülerden. Özkan İnstagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla herkesin kafasını karıştırdı. Gençlik fotoğrafını paylaşan oyuncu bugüne kadar yaşadığı zorlukları anlattı, kendi kendine öğütler verdi.

"Arkadaşlarını iyi seç, herkese güvenme"

Üniversite yıllarına ait fotoğrafını kişisel İnstagram hesabından paylaşan Ufuk Özkan fotoğrafına şu notları düştü: "Ah safıma bak… İlk dizin, ilk başrolün... İlerde bir 10 sene sonra arkanı yasladığın ağaç seyircin sevenlerin olacak korkma… Ne yaşarsan yaşa o utangaç gülümsemen değişmeyecek abinden söz sana. Hatalar, hem de ne saçma hatalar yapacaksın. Paran çok olacak, sonra hiç olmayacak. Keşke şimdi söyleyebilseydim sana 'arkadaşlarını iyi seç, herkese güvenme' diye…"

"Yaşa gör filmin sonunu sana söylemem bro. Bu fotoğraftan 9 sene sonra en sevdiğini, idolünü kaybedeceksin. Daha çok zaman var, babanı her zamankinden daha çok sev sanki yarın yokmuş gibi olur mu? Büyük ödüller alacaksın Türkiye'deki her evin oğlu olacaksın sana söz. Çok âşık olup evleneceksin hem de 8 ay içinde! Seni harika hissettirecek bir oğlun olacak, tapacaksın ona…"

"Kadın haklı yani senin yüzünden olacak"

"Sonra annen ve baban 16 sene sonra 'artık ayrı yürüyelim' diyecek şimdiden söyleyeyim hazırlan çok üzülürsün bilirim... Ama kadın iyi biri ve haklı. Yani senin yüzünden olacak. Yok be oğlum öyle çapkınlık! 40'ından sonra 'teneşir paklasın' mevzuları değil çok daha saçma… Ya bir de içme lan, başlama emi. Söz mü? Çok zayıflayacaksın yüzün güldü gördüm…"

Mesleğine aşık bir aktör...

"Sevdiklerin 'nen var hasta mısın' diyecek. Yok bir şey korkma astın hemen yüzünü. Bak ne diyeceğim sana şu an konservatuar da 3'üncü sınıfsın ya Yıldız Kenter hocan seni 100'le mezun edecek hadi iyisin… Hep disiplinli ve çalışkan yorulmak bilmeyen mesleğine aşık bir aktör olacaksın. Ay inşallah kazandığını tutarsın, dua ediyorum senin için… Yalnız 47 yaşına geldiğinde senin kulağını çekeceğim!"

"'Paşam sağlığına dikkat et abi nasihati…' İyi çocuğa benziyorsun ağzın gözün kalbin bir hep öyle hatırlanacaksın daha ne diyeyim. Terbiyeni, saygınlığını kaybetmeden vur gelişine hayatın…"

İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın gençlik fotoğrafı...