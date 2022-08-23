Demet Özdemir'den bakanı çıra gibi yakacak pozlar! Evliliik arifesindeyim demedi bakın ne yaptı

Oğuzhan Koç ile 26 Ağustos'ta nikah masasına oturacak olan güzel oyuncu Demet Özdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Düğün hazırlıkları ile magazin gündeminden düşmeyen çift paylaşımlarıyla da sosyal medyanın ilgi odağı olmuş durumda.

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Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç çifti düğün için geri sayıma başladı. 26 Ağustos'ta nikâh masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğün hazırlıkları ise devam ediyor. Instagramda 15 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel oyuncu Demet Özdemir'in kumsalda çektirdiği fotoğraf beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kıyafetlerin bedeli ortaya çıktımıştı

Güzel oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde bahçede çekildiği bir foroğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. Özdemir'in büyük ilgi gören pozundan sonra, giydiği kıyafetlerin fiyatları da ortaya çıkmıştı.

Instagramda hatrı sayılır bir kitlesi olan Özdemir, siyah bir pantolon ve beyaz bir bluzla bahçede kamera karşısına geçmiş, zafer işaret yaptığı fotoğrafına "Merhaba" notunu yazmıştı.

Fiyatı dudak uçuklattı

Başarılı oyuncunun şık ve sade tarzının bedeli ise paylaşımından, kısa süre sonra ortaya çıktı. 'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı hesaba göre; Özdemir'in beyaz bluzu 650, siyah pantolonu ise bin 950 TL. Aksesusar olarak kullandığı, dünyaca ünlü bir markaya ait kemeri ise tam 6 bin 750 TL değerinde.

Güzel oyuncu son olarak kumsalda çektirdiği siyah beyaz bir karesini yayınladı. Demet özdemir'in bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Demet Özdemir'in yeni paylaşımı...

Oğuzhan Koç'tan Demet'e milyonluk hediye

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisi Demet Özdemir'e evlenme teklifi yapan Oğuzhan Koç'a dünyaca ünlü bir markanın saatini hediye eden güzel oyuncuya Koç tarafından karşılık geliyor. Kesenin ağzını açan başarılı şarkıcı büyük bir markaya özel bir mücevher tasarlatıyor ve düğünden önce Özdemir'e hediye edeceği mücevherin değerinin yaklaşık iki milyon TL olduğu öğrenildi.

Demet Özdemir'den 3 ayrı gelinlik

Demet Özdemir, tüm gözlerin çevrileceği gelinlik tasarımı için dünyaca ünlü markalar sıraya girse de, söz konusu firmalara Türk modacılarla çalışacağını iletip, teklifleri geri çevirdi .Üç ayrı gelinlik giyecek oyuncunun, gelinlikleri şimdiden merak konusu oldu.

Yakın arkadaşlar şahit

Başarılı kariyerlerinin yanı sıra son zamanlarda özel hayatlarıyla da sosyal medyanın gündeminden düşmeyen çiftin nikâh şahitliğini Oğuzhan Koç'un yakın arkadaşları İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler yapacak.