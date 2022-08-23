Erkek arkadaşınız bunları yapıyorsa ayrılmak istiyor demektir! Bu davranışlar çok tehlikeli

Günümüz ilişkilerinde netlik yerine belirsizlik daha çok var... Karşınızdaki kişi size düşüncesini direkt olarak söylemek yerine, sizin anlamanızı bekliyor olabilir. Erkek arkadaşınızın hareketleri birden bu hale geldiyse ve dikkatinizi çektiyse mutlaka okuyun. Erkekler bu hareketleri ayrılmak istediğinde yapıyor...

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Günümüzde çoğu kişi, yaşadığı ilişkiden çabucak sıkılıyor ve belli tavırlar almaya başlıyor. Değişen davranışlar ve konuşmalar size bir mesaj veriyor olabilir. Ayrılmak istediğini açık açık söyleyemeyen erkekler, bu yöntemlere başvuruyor olabilir. Ya da farkında olmadan, içgüdüsel olarak bu davranışları sergiliyor olabilir.

Ayrılmak isteyen erkekler, genelde bunu birinci ağızdan söylemek yerine kız arkadaşının anlaması için zemin hazırlar. Kız arkadaşının gözüne batan hareketler içine girer ve onu bir şekilde bu davranışlarla rahatsız eder. İşte sizin için bu davranışların neler olduğunu tek tek yazdık. Eğer erkek arkadaşınız bu hareketleri yapıyorsa bilin ki sizden ayrılmak istiyor.

İlgisiz olmak

Hayatınızdaki erkek birden bire, ortada hiçbir şey yokken sizden ilgisini çekiyorsa bilin artık ilişkiniz onu heyecanlandırmıyor ve sizden ayrılmak istiyor. Size sorular sormayı bıraktıysa, nerede olduğunuzu, nasıl olduğunuzu merak etmemeye başladıysa zaten sizin de hissettiğiniz üzere yolunda olmayan şeyler var...

Telefon konuşmaları

Ayrılmak isteyen erkekler genelde siz aradığınızda telefonunuzu açmaz ve bir bahane uydururlar. Telefonu açsalar bile, kısa kısa ve isteksiz konuşup hemen kapatmaya çalışırlar. Hatta telefonda uzun süre sessizlik bile olabilir. Bunlar, sizinle konuşmaktan artık zevk almıyor ve sizden uzaklaşmış anlamına gelir. Bu durumda onu aramayı bırakın. Çünkü siz onunla konuşmak istedikçe o daha çok kaçacak ve sizden daha çok soğuyacaktır.

Umursamaz olmak

Erkekler her ne kadar umursamaz görünseler de aslında çok meraklı varlıklardır. Bunu, erkek arkadaşıyla beraber dedikodu yapmanın tadını alan kızlar daha iyi bilir. Sevgiliniz sizi artık merak etmiyor, kötü zamanlarınız dahil sizinle ilgilenmiyor ve sorunlarınızı umursamıyorsa bilin ki bu ilişki çoktan bitmiştir. Ona söylediğiniz şeyleri, romantik sözleri, öfkenizi, sevincinizi, üzüntünüzü ve daha birçok şeyi umursamıyorsa artık onun için pek de bir şey ifade etmiyorsunuz demektir.

Göz teması

Erkek arkadaşınız, buluştuğunuz zaman sizinle göz teması kurmaktan kaçıyor, siz bir şey anlatırken bile size bakmıyorsa artık sizle ilgilenmediği aşikardır. Sizden ayrılmak istiyor ve bunu sizin fark etmenizi bekliyordur. Aynı şekilde sizle temas etmekten de kaçıyorsa durumlar kötüye gidiyor demektir. Çünkü genel olarak erkekler, temas etmeyi çok severler. Özellikle sevdiği kişilerle yaptıkları temas, onlar için bir bağımlılıktır.

Buluşmak

Sevgiliniz sizden yakın zamanda ayrılma planları kuruyorsa bunu, ona buluşma teklifi ederek anlamanız mümkün... Erkek arkadaşınıza buluşmak istediğinizi söylediğiniz zaman size çeşitli bahaneler sunacak ve o buluşmayı elinden geldiğince gerçekleştirmemeye çalışacaktır. Sizinle yüz yüze gelmek istemeyecektir. Bu da, artık sizle vakit geçirmenin onlara çekici gelmediği anlamına gelir.