Hayal Köseoğlu güzellik algısına ateş püskürdü! "Erkek libidosu ve hazzını beslemek için..."

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medyadaki ve televizyon dünyasındaki güzellik algılarına isyan etti. Mesleğindeki birçok kadının bu yüzden yarıştığını söyleyen ve bu durumdan rahatsız olan genç oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü.

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Geçtiğimiz yıl Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan başrolünü İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın paylaştığı reyting rekorları kıran Mahkum dizisinde 'Sasha' karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu dizinin sezon finali yapmasıyla kendini tatile atmıştı.

Birçok film ve dizide rol alan 29 yaşındaki güzel oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyordu. Ünlü oyuncu Twitter hesabından yaptığı güzellik algısı konulu son paylaşımla herkesi şaşırttı.

Şimdilerde tatilde olan Hayal Köseoğlu dizi sektöründe ve sosyal medyada erkek egemen dünyanın hakim olduğunu ve kadınlara dayatılan güzellik algısından sıkıldığını vurgulayarak içini döktü.

Rekabet halinde olmaktan bıktım!

"Bir kadın olarak kadınlarla yarış atı gibi rekabet halinde olmaktan çok bıktım. Güzellik, şan şöhret, vücut, erkek ilgisi, erkek beğenisi, seksapel, gençlik, çekicilik falan filan gibi içi bomboş ve son derece geçici kavramlar için koşullanmış gibi savaşıp duruyoruz."

“Şu ana kadar dış görünüşüme harcadığım vakti belki binlerce kitap okumaya, yüzlerce şey üretmeye harcayabilirdim. Kıymetli yaşam süremden çaldığım için çok üzülüyorum. Son derece acımasız, kadın düşmanı güzellik sektörüne harcadığım parayı keşke küçük bir kızın eğitimini üstlenmeye harcasaydım.”

Olduğum kadına hakaret

"Bir tane genç kızın bile filtreli fotoğraflarımla zihinsel bir yarışa girmesini istemezken, sektörün yarattığı rekabete uyum sağlamak için filtreli fotoğraf koymak zorunda hissetmek artık zekama, eğitimime ve genel olarak olduğum kadına hakaret gibi geliyor.”

"Sektörde güzellik üzerine neler dayatılıyor keşke bilseniz..."

“Daha 25 yaşında, doğru düzgün çizgim bile yokken botoks yaptırmak zorunda hissetmiş olduğumu düşündükçe çıldırıyorum. Oyuncu arkadaşlarıma, bana, tanıdığım bir sürü insana senelerdir sektörde güzellik üzerine neler dayatıldığını keşke bilseniz.”

Labirentte fare gibiyiz

“Güçlü bir kadın olsun ama benim sözümü dinlesin, kendi parasını kazansın ama benden çok kazanmasın, güzel ve seksi olsun ama dışarda beni huzursuz edecek gibi giyinmesin, vıdı vıdı vıdı vıdı… Hadi lan ordan! Gerçekten artık erkek egosunu, erkek libidosunu ve erkek hazzını beslemek için beyni yıkanmış gibi, fark etmeden attığım/attığımız adımlar yüreğime dokunuyor. Labirentteki fareler gibi ömrümüzü harcıyoruz.”

“Ben artık güzel kadın gördüğümde tehdit altında hissetmek istemiyorum.” diyerek güzellik algısına isyan etti.