Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'e desteğimiz azalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı ortak basın toplantısında, "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar, Filistin davamıza desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar, Filistin davamıza desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır" dedi.

Ankara'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davamızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz. Türkiye iki devletli çözümü her platformda savunmaktadır. İsrail saldırılarında sivil can kayıplarına ilişkin tepkimizi açık ve net bir şekilde ortaya koyduk" diye konuştu.

"Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz"

Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya ilişkin Erdoğan, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hassasiyetimizi İsrailli muhataplarımıza aktardık" ifadelerini kullandı.

"Filistin davasında desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

İsrail saldırılarında Gazze'de yaşanan sivil can kayıplarına tepkimizi açık şekilde ortaya koyduk. Saldırılarda yaralanan 2 Filistinli yavrumuzu da tedavileri için ambulans uçakla, anne-babasıyla birlikte Ankara Şehir Hastanemize aldık. Son saldırılarda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa diliyorum.

Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının tüm bölgenin barış ve istikrarı için bir zaruret olduğunun altını bir kez daha çiziyorum.

Mahmud Abbas: Erdoğan'a değişmez tutumundan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum

Erdoğan'ın ardından konuşan Mahmud Abbas, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiğimizde tüm meseleleri dostane ve kardeşane bir şekilde ele almaktayız" dedi.

Abbas, İsrail'in Doğu Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara yönelik kutsal yerlere yaptığı saldırıları artırdığını söylerken, Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Abbas, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade ederim" şeklinde konuştu.

Abbas, "İsrail işgal yönetimi, yerleşim yerleri, şehirler, köyler ve Filistin kamplarına düzenli bir şekilde her gün saldırı yapmaktadır" dedi.

"Türkiye'nin çabaları sayesinde BM'de gözlemci ülke olduk"

Abbas, Türkiye'nin BM gözlemci üyelik sürecinde Filistin'e verdiği desteği şöyle aktardı:

"Onların yaptığı gibi bizler suçlu ve terörist olmayacağız. Bizler, her iki devletli çözüm seçeneğine bağlı kalacağız. BM'de tam üyeliği elde etmek arzusu içerisindeyiz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda Filistin, gözlemci üyelik statüsüne sahip oldu. Bu konuda kilit role sahip olan tek ülke Türkiye idi. Türkiye'nin çabaları, tüm ülkelerle çabaları sayesinde gözlemci üye olabildik."

"Daha fazla dayanacak gücümüz yok"

İsrail işgal yönetimi yerleşim yerleri, şehirler, köyler ve Filistin kamplarına düzenli şekilde her tür saldırıyı yapmaktadır. Dernekler, insan hakları kuruluşlarına dahi saldırıda bulunmakta ve buraların terör yuvası olduğunu iddia etmektedirler. Burada zaman daha fazla geçmeden bu saldırılar durmalıdır. Artık daha fazla dayanacak gücümüz yok diyebilirim.

Güvenlik ve barış tamamiyle iki devletli çözümün baltalanması yönündeki gayret ve çabaların durdurulmasıyla mümkündür. Böylelikle 1967 sınırları içerisinde iki devletli çözüm mümkündür. Ama de facto uygulanarak tek devlet çabası bu girişim güvenlik ve istikrara hizmet etmeyecek, gelecek için büyük tehditler oluşturacaktır.

Durumun daha da kötüye gitmemesi için İsrail ile aramızda bu sorunun daha büyük problemlere sebep olmaması adına bizler uluslararası güvenlik güvenlik konseyi ve BM kuruluşlarına rücu ederek iki devletli çözümü desteklemeleri talebinde bulunmaktayız.