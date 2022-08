House Of Dragon, Game Of Thrones'un tahtını salladı tüm rekorları dağıttı! İşte ilk günkü izlenme rakamları!

Merakla beklenen Game of Thrones'un devamı niteliğinde olan House of the Dragon (HBO) dizisi izleyici ile buluştu. Game of Thrones hayranlarının heyecanla beklediği dizi ilk gününden büyük bir rekora imza atarak Game Of Thrones'un tahtını salladı. House Of Dragon'un konusu ve oyuncuları ise merak konusu oldu. Peki ilk gününde rekorlar kıran House Of Dragon'un konusu ne? House Of Dragon oyuncuları kimler? House Of Dragon dizisi ilk gün ne kadar izlendi?

Abone ol

Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones ile bağlantılı olan dizi House Of Dragon izleyici ile buluştu. George R. R. Martin’in ‘Ateş ve Kan’ (Fire & Blood) kitabından uyarlanan House of the Dragon dizisi Game of Thrones’un 200 yıl öncesinde geçecek. İlk gününden izlenme rekorları kıran House Of Dragon'un konusu ve oyuncuları ise merak konusu oldu. Peki House Of Dragon'un konusu ne? House Of Dragon oyuncuları kimler? House Of Dragon dizisi ilk gün ne kadar izlendi? İşte House Of Dragon dizi ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

İlk günden rekor kırdı

Uzun bir süredir merakla beklenen Game of Thrones'un öncesini anlatacak olan dizi House of the Dragon dizisi izleyici ile buluştu. Dizinin yayınlamasıyla rekor kırması bir oldu. ABD özelinde HBO dünyasının açılış rekorunu kıran dizinin ilk bölümü sadece ABD’de neredeyse 10 milyon kişi tarafından izlendi. Ayrıca dizi 14 saat boyunca Twitter gündeminde yer alarak en uzun trend konular arasına girmeyi de başardı. Bunun yanı sıra Google Trendlerde de 1. Sıra da yer aldı. İlk bölümünden firmanın tarihine geçen uyarlama dizi Game of Thrones kadar etkili olacak ve yıllarca ekranlarda kalmayı sürdürecek.

House of the Dragon dizisinin konusu nedir?

İzlenme rekoru kıran House of the Dragon dizisinin konusu; Daenerys Targaryen'in doğumundan 172 yıl önce geçen House of the Dragon, kraliyet ailesinin çalkantılı bir dönemdeki tarihini ve ejderhaların dansı olarak bilinen öldürücü savaşı anlatıyor.

House of the Dragon oyuncu kadrosu

Bölüm başına maliyeti yaklaşık 20 milyon dolar olan dizinin geniş oyuncu kadrosunda Paddy Considine, Emmy D’Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans, Olivia Cooke, Fabien Frankel, Steve Toussaint, Eve Best ve Sonoya Mizuno gibi isimler yer alıyor.

House of the Dragon ne zaman yayımlanacak?

İlk sezonu 10 bölümden oluşacak olan House of the Dragon dizisinin, 21 Ağustos gecesi 22 Ağustos sabahı ilk bölümüyle ekranlara geleceği duyuldu. Dizinin, ilk sezonuyla HBO Max’te yayınlanacağı öğrenildi. Ayrıca George R. R. Martin’in ‘Ateş ve Kan’ (Fire & Blood) kitabından uyarlanan ve dizi Game of Thrones’un 200 yıl öncesinde geçecek.