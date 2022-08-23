Mansur Yavaş cumhurbaşkanı Meral Akşener başbakan olur ise Kemal Kılıçdaroğlu ne iş yapacak?

6'lı masanın adaylık konusu bir türlü netleşmedi. Siyaset kulislerinde konuya ilişkin hergün yeni bir iddia ortaya atılırken son günlerde de Mansur Yavaş ismi ön plana çıkmaya başladı. Bilindiği gibi Meral Akşener'in de başbakan olma arzusu var. Peki bu durumda CHP lideri Kılıçdaroğlu ne yapacak?

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İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık Youtube kanalındaki programında bu konuya değindi. Kılıçdaroğlu'nun beklenti içinde olduğunu ama kendisine bu yönde bir geri dönüşün yapılmadığını anlatan Özışık, 6'lı masanın adaylık konusunda tek ses olamadığına dikkat çekti.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen altı parti, ilk liderler turunu Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde tamamlamıştı. Liderler Zirvesi sonunda altı parti tarafından yapılan ortak açıklamada, "Yol yürümeye devam etme kararlılığında olduğumuz altını tekraren çizmek isteriz" denilmişti.

Mansur Yavaş ismi ön plana çıktı

Altılı Masa'dan Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili de dikkat çeken bir karar alındı. İYİ Parti cumhurbaşkanı için ilk kez isim zikretti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar 'aday olacağım' demediğini ama bu algıya müsaade ettiğini belirten İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var" dedi.

Bu açıklamalar eşiğinde değerlendirmelerde bulunan Hadi Özışık, masadaki bütün liderlerin kendini aday olarak gördüğünü ancak en çok beklenti içinde olan ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade etti.

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