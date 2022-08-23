BIST 3.122
DOLAR 18,11
EURO 18,06
ALTIN 1.017,80
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Abdullah Avcı'dan transfer sözleri: En iyisini istiyoruz!

Abdullah Avcı'dan transfer sözleri: En iyisini istiyoruz!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Transfer için yoğun bir şekilde başkan ve yönetim kuruluyla çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Abdullah Avcı, "Trabzon şehri ve halkı için tarihi bir gün. Yeni bir hikaye yazmak için güzel bir fırsat olacak. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırız." dedi.

Bordo-mavili taraftarlara seslenen Avcı, "Muhteşem Trabzonspor taraftarının, 1.5 senedir oyuna ve bize gösterdikleri sabırla beraber, oyuna müdahale etmeden bizlere destek vermelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Yediğimiz gollerde konsantrasyon eksikliğimiz olduğunu düşünmüyorum" diyen Avcı, "Antalyaspor maçında 1.5 pozisyonda 5 gol yedik. Top bir yerlerine çarptı önlerinde düştü vs. Yarın topa daha fazla sahip olan, oyunu domine eden, oyun kontrolünü kaybetmeyen bir takım olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamsik ve Bakasetas'ın durumundan da bahseden Avcı, "Hamsik'in tedavisi iyi gidiyor ancak yarın bizimle olmayacak. Bakasetas'ın durumu da yarın belli olacak ancak zor gözüküyor." diye konuştu.

Transfer konusuna da değinen Avcı, "Transfer devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Başkan ve yönetim kurulu da çalışmalar yapıyor. En iyisini oyuna, oyun planına atmak istiyoruz" dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'e desteğimiz azalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'e desteğimiz azalmayacak
İsmail Küçükkaya, Halk TV'de program yapacak
İsmail Küçükkaya, Halk TV'de program yapacak
Mansur Yavaş cumhurbaşkanı Meral Akşener başbakan olur ise Kemal Kılıçdaroğlu ne iş yapacak?
Mansur Yavaş cumhurbaşkanı Meral Akşener başbakan olur ise Kemal Kılıçdaroğlu ne iş yapacak?
Eğer kendinizi çirkin veya kusurlu görüyorsanız dikkat! Bu hastalık intihara kadar götürüyor!
Eğer kendinizi çirkin veya kusurlu görüyorsanız dikkat! Bu hastalık intihara kadar götürüyor!
Türk F-16'larına Yunan tacizi! Anında karşılık verildi
Türk F-16'larına Yunan tacizi! Anında karşılık verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun mitingi ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun mitingi ertelendi
Hayal Köseoğlu güzellik algısına ateş püskürdü! "Erkek libidosu ve hazzını beslemek için..."
Hayal Köseoğlu güzellik algısına ateş püskürdü! "Erkek libidosu ve hazzını beslemek için..."
Bir kere kullanan hayran kalıyor! Kuyruk yağının mucizevi faydalarını duyunca inanamayacaksınız
Bir kere kullanan hayran kalıyor! Kuyruk yağının mucizevi faydalarını duyunca inanamayacaksınız
Demet Özdemir'den bakanı çıra gibi yakacak pozlar! Evliliik arifesindeyim demedi bakın ne yaptı
Demet Özdemir'den bakanı çıra gibi yakacak pozlar! Evliliik arifesindeyim demedi bakın ne yaptı
Türkiye'de en çok değiştirilen soyadları belli oldu! Bakın hangisi zirvede? İsim detayı da var
Türkiye'de en çok değiştirilen soyadları belli oldu! Bakın hangisi zirvede? İsim detayı da var