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ABD'den 'yaptırım' tehdidi! TÜSİAD o mektubu doğruladı

ABD'den 'yaptırım' tehdidi! TÜSİAD o mektubu doğruladı

WSJ, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) 'Ruslarla çalışmama' konusunda uyarı içeren bir mektup gönderdiğini iddia etmişti. Söz konusu mektupla ilgili TÜSİAD'dan açıklama geldi.

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ABD basını, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) bir mektup gönderdiğini ve içeriğinde "Yaptırım uygulanan Ruslarla ilişkilerin Türk finans kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın" ifadesine yer verildiğini duyurmuştu. Söz konusu mektupla ilgili TÜSİAD "İlgili mektup, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmıştır" açıklamasını yaptı.

ABD'den 'yaptırım' tehdidi!

BBC'nin haberine göre WSJ, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) bir mektup gönderdiğini ifade etmişti. Gönderilen mektupta“ABD tarafından yaptırım uygulanan kişilere maddi destek sağlayan her kişi veya kuruluş, ABD yaptırımları riski altındadır. Türk bankaları, Amerikan bankalarıyla bağlarını sürdürürken, yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla muhabir banka ilişkisi kuramaz. Yaptırım uygulanan Ruslarla ilişkilerin Türk finans kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın” ifadelerine yer verildiği öne sürülmüştü.

Tüsiad'dan ABD'nin mektubu ile ilgili açıklama

Söz konusu mektupla ilgili olarak TÜSİAD, sitesinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını takip eden günlerde ABD ve AB başta olmak üzere 30’dan fazla ülke Rusya’ya yönelik yaptırım kararları almıştır.

Bugün çeşitli basın organlarında yer aldığı üzere, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo'nun, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD'a da iletilmiştir. İlgili mektup, TÜSİAD tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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