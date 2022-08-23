BIST 3.122
DOLAR 18,10
EURO 18,06
ALTIN 1.017,96
HABER /  MEDYA

Tayyip Erdoğan’ın diplomasi sahte mi? CHP, Erdoğan’ı 2023’te diploma ile vuracak!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, muhalefetin dönem dönem ortaya attığı iddiayı tekrar dillendirmesi neyi ifade ediyor?. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, daha önce defalarca kez cevaplanan ve doğru olmadığı ortaya çıkan bu iddiayı yorumladı. Tayyip Erdoğan'ın diploması var mı yok mu?

Abone ol

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır 5. Edremit Kitap Fuarı'nda konuştu. Ali Mahir Başarır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasını ile ilgili soruya "İktidara geldiğimizde kayıtlara açar bakarız eğer yoksa onu rezil ederim" dedi Peki Tayyip Erdoğan'ın diploması var mı?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalında bu sorunun cevabını aradı ve muhalefetin bu konuyu nasıl kullanabileceğini yorumladı.

HADİ ÖZIŞIK'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN 

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi!
İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi!
ABD'den 'yaptırım' tehdidi! TÜSİAD o mektubu doğruladı
ABD'den 'yaptırım' tehdidi! TÜSİAD o mektubu doğruladı
Abdullah Avcı'dan transfer sözleri: En iyisini istiyoruz!
Abdullah Avcı'dan transfer sözleri: En iyisini istiyoruz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'e desteğimiz azalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'e desteğimiz azalmayacak
House Of Dragon, Game Of Thrones'un tahtını salladı tüm rekorları dağıttı! İşte ilk günkü izlenme rakamları!
House Of Dragon, Game Of Thrones'un tahtını salladı tüm rekorları dağıttı! İşte ilk günkü izlenme rakamları!
Mansur Yavaş cumhurbaşkanı Meral Akşener başbakan olur ise Kemal Kılıçdaroğlu ne iş yapacak?
Mansur Yavaş cumhurbaşkanı Meral Akşener başbakan olur ise Kemal Kılıçdaroğlu ne iş yapacak?
Eğer kendinizi çirkin veya kusurlu görüyorsanız dikkat! Bu hastalık intihara kadar götürüyor!
Eğer kendinizi çirkin veya kusurlu görüyorsanız dikkat! Bu hastalık intihara kadar götürüyor!
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden iddialara yalanlama!
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden iddialara yalanlama!
Türk F-16'larına Yunan tacizi! Anında karşılık verildi
Türk F-16'larına Yunan tacizi! Anında karşılık verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun mitingi ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun mitingi ertelendi