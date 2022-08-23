Tayyip Erdoğan’ın diplomasi sahte mi? CHP, Erdoğan’ı 2023’te diploma ile vuracak!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, muhalefetin dönem dönem ortaya attığı iddiayı tekrar dillendirmesi neyi ifade ediyor?. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, daha önce defalarca kez cevaplanan ve doğru olmadığı ortaya çıkan bu iddiayı yorumladı. Tayyip Erdoğan'ın diploması var mı yok mu?

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır 5. Edremit Kitap Fuarı'nda konuştu. Ali Mahir Başarır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasını ile ilgili soruya "İktidara geldiğimizde kayıtlara açar bakarız eğer yoksa onu rezil ederim" dedi Peki Tayyip Erdoğan'ın diploması var mı?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalında bu sorunun cevabını aradı ve muhalefetin bu konuyu nasıl kullanabileceğini yorumladı.

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