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İçişleri Bakanı Soylu’dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba

İçişleri Bakanı Soylu’dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına ilişkin, "Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba3 dedi.

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Türkiye'nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ve bu yıl 1-4 Eylül günleri arasında ikincisi düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye Muğla Valiliği tarafından iptal edildi.

İptal kararını bert bir şekilde eleştiren Kılıçdaroğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi.

Soylu, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına ilişkin, “SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar (!) Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba” ifadelerini kullandı.

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