Adaylar arasında adı geçen isim Temel Karamollaoğlu'na soruldu: Güçlü bir ihtimal olabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın adayı olup olmayacağı yönündeki soruya "güçlü bir ihtimal olabilir" dedi.

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Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması gündemdeki yerini koruyor. CHP kurmayları, ısrarlı bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ön plana çıkarıyor.

İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun adaylıkla ilgili "Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş” ve “Meral Akşener’in en doğru kişi olduğuna inanıyoruz” çıkışı tartışmaları alevlendirdi.

Partiler arasında uzlaşma şimdilik görünmezken masanın bir ucunda oturan Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'ndan ilginç bir açıklama geldi. Karamollaoğlu, Karar TV'de yayınlanan programa konuk oldu.

Gazeteci Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, programda cumhurbaşkanlığına ilişkin kendisine yöneltilen 'Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın adayı olmasına ne dersiniz?' sorusuna da yanıt verdi.

"Seçim tarihi ilan edildikten sonra ilan edeceğiz"

Karamollaoğlu, ''Güçlü bir ihtimal de olabilir. Ama bir ihtimal biz Kılıçdaroğlu da dahil altı partinin liderleri biz bunu seçim tarihi ilan edildikten sonra ilan edeceğiz dedi'' ifadelerini kullandı.