Türkiye'de ilk oldu! 140 platinli şoför Buket'in hayatı inanılmaz 'Çirkin kaptan' anısı...
İSTANBUL'da Buket Yaman Türkiye'nin ilk kadın otobüs şoförü oldu. Yaşadıklarıyla öne çıkan genç kadın, hayatını kitaplaştırdı. Vücudunda 140 platin bulunan ve 'çirkin kaptan' lakabı takılan Buket'in acı, gözyaşı ve azim dolu o hikayesi...
İstanbul'da yaşayan Buket Yaman(33), 16 yaşında görücü usulü evlilik yaptı. Eşinin ailesiyle birlikte yaşayan lise öğrenimini de yarıda bırakan Buket, hem dayak yedi hem de işkence gördü. 3 aylık hamileyken, kocası Ukraynalı bir kadın ile birlikte yaşamaya başlayarak evi terk etti.
Sabah'ın haberine göre, uzun süre eşinden hiçbir haber alamayan Buket, kocasının yolunu uzun süre bekledi ancak dönmedi. Bir süre sonra çocuğunu aldırılması istenilen ve kapı önüne konulan Buket Yaman, baba evine döndü. Kalp atışlarını duyduğu bebeğini doğurmaktan vazgeçmeyen genç kadın, oğlu Yunus'u kucağına aldı.
Herkesin doğuma eşiyle gittiğini gören babası ve ağabeyi ile doğuma gitmesi içine oturan Buket'in doğumdan sonra psikoloji bozuldu. Sürekli oğlunun babasız büyüyeceğini düşünen genç kadın, 19 yaşındayken kendi anlatımıyla "bir cahillik" yaparak İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin 6'ncı katından atlayarak intihar etmeye çalıştı.
1 yıl komada kaldı 2 yıl yatağa bağımlı yaşadı
Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan kadın için doktorlar "yaşamaz" dedi. Kadere inat yaşama tutunmaya çalışan Buket, 1 yıl kaldığı komadan gözünü açtığına 1 yaşına gelen oğlunu gördü. Oğluyla birlikte emeklemeyi öğrenen Buket, iki yıl yatağa bağımlı yaşadı.