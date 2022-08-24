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Ünlü işadamı Murat Cevahir Yalıkavak'ta kebapçıya gitti 91 bin 500 liralık hesap çıldırttı

Ünlü işadamı Murat Cevahir Yalıkavak'ta kebapçıya gitti 91 bin 500 liralık hesap çıldırttı

Bodrum'daki fahiş hesaplara bir yenisi daha eklendi. Ünlü işadamı Murat Cevahir, önceki gün üç arkadaşıyla kebapçıya gitti. Gece sonunda gelen hesap ve servis bedeli Cevahir'i sinirlendirdi. Grubun isyanı büyüyünce indirim yapıldı.

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Her yıl yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Bodrum'da yine şaşırtacak bir olay yaşandı. Ünlü playboy Murat Cevahir, önceki gün üç arkadaşıyla Yalıkavak'taki bir kebapçıya gitti. Grup, meze, et çeşitleri ve içecekler söyledi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre gece sonunda dörtlü hesabı görünce büyük şok yaşadı. Adisyonda tam 82 bin lira yazıyordu. Hesaba 9 bin 500 lira da hizmet bedeli eklenmişti.

Hesabı gören grup, duruma çok sinirlendi. Ünlü işadamı Cevahir, mekandaki görevlilere tepki gösterdi ve "Yediğimiz ve içtiğimiz ürünlerin bedeli bu olamaz. Çok fahiş bir hesap çıkarttınız. Bunu kabul edemeyiz" dedi.

7 bin 297 lira indirim

Grubun isyanı dakikalar geçtikçe daha da arttı. Bunun üzerine mekan çalışanları tarafından 7 bin 297 lira indirim yapıldı.

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