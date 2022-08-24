Baba, eşini ve 3 kızını uykularında kafalarına sıkarak öldürdü! 2 çocuğu şans eseri kurtuldu

TÜRKİYE yeni güne Şırnak'tan gelen korkunç haberle başladı. Şırnak'ta bir adam eşi ve yaşları 17 ile 13 arasında değişen 3 kızını uyudukları sırada kafalarından vurarak öldürdü. Evinin yanındaki annesinin evinin bahçesinde uyuyan çocuklarını da öldürmeye giden cani baba, komşuları bağırınca iki çocuğunu öldüremeden kaçtı. Cani baba daha sonra katliam silahıyla karakola gidip teslim oldu.

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Şırnak'ın İdil ilçesinde aile katliamı... Gece saat 01:30 sularında mobilyacılık yapan Hasan Karaaslan, henüz bilinmeyen bir nedenle evdeki yarı otomatik tüfekle önce eşi Leyla'yı öldürdü. Ardından bahçede uyuyan kızları Derya (17), Melek (16) ile Şerife Karaaslan'ı (13) katletti.

İki çocuk babaannelerinin evinde olduğu için...

Oturduğu tek katlı müstakil evin hemen bitişiğinde oturan annesinin evinin bahçesinde uyuyan bir kızı ile oğlunu da öldürmeye yönelen Hasan Karaaslan bu sırada komşuların çığlıkları ve müdahalesiyle korkup evi terk etti.

Cani adam, daha sonra katliam yaptığı pompalı tüfekle polis merkezine giderek teslim oldu. Katil baba, itirafının ardından gözaltına alınırken, eve giden polis ve sağlık ekipleri 4 kişinin cansız bedenlerini buldu.

Hepsini kafalarından vurmuş

Anne ve 3 kızının kafalarından vurularak öldürüldüğü belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hasan Karaaslan’ın şizofreni hastası olduğu, ara ara hastalığını nüksettiği iddia edildi.

İki oğlu da şehir dışındaymış

Karaaslan'ın iki oğlunun mevsimlik işçi olarak Karadeniz bölgesine fındık toplamaya gittikleri, bir oğlunun da İstanbul'da beden eğitimi öğretmenliği okuduğu bildirildi. Dört cenaze otopsi işlemleri yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilirken, katliamı gerçekleştiren cani baba Hasan Karaaslan'ın sorgusu sürüyor.