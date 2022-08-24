Fenerbahçe'de Max Meyer'in sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe'de Max Meyer dönemi sona erdi. Sarı lacivertli kulüpün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer’in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon başında bedelsiz şekilde gelen Alman futbolcu, devre arasında Midtjylland'a kiralanmıştı. 26 yaşındaki oyuncuyu, önümüzdeki sezon İsviçre ekibi Luzern'in formasını giyecek.

Ofansif orta saha futbolcusu Meyer, geçtiğimiz sezon başında 2 yıllığına Fenerbahçe'ye imza atmış ancak istenilen performansı gösterememişti.

Max Meyer kimdir?

18 Eylül 1995 tarihinde Almanya'nın Oberhausen kentinde doğan Meyer, futbola 2002 yılında Oberhausen'in altyapısında başlarken, 2009 yılında ise Schalke'nin altyapısına transfer oldu. Burada sergieldiği başarılı performansla Schalke'nin A takımına yükselen Alman yıldız, 2013 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Galatasaray'a karşı forma giydi.

2018'de Schalke'den Crystal Palace'a transfer olan oyuncu, 2021 yılında ise Köln'ün yolunu tutarak Almanya'ya geri döndü. Meyer'in Köln'le olan sözleşmesi 1 Temmuz 2021'de sona erdi. Meyer önceki sezon 14 resmi maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.