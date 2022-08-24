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Murat Yıldırım bombayı patlattı! Aziz dizisindeki beklenmedik gelişme herkesi üzecek

Murat Yıldırım bombayı patlattı! Aziz dizisindeki beklenmedik gelişme herkesi üzecek

Geçtiğimiz aylarda sezon finali yapan Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aziz hakkında çıkan final iddialarıyla hayranlarını tedirgin etmiş daha sonra iddiaları yalanlamıştı. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, diziyle ilgili kötü haberi duyurdu.

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Geçtiğimiz yıl Sow TV ekranlarında yayınlanan, kadrosunda birçok ünlü ismin bulunduğu, sevilen dizi Aziz haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara kısa süreliğine bir ara vermişti. 

Dizinin eylül ayında tekrardan ekranlara dönmesi beklenirken dizi ile ilgili ortaya çeşitli iddialar atılmıştı. Dizinin başrol oyuncu Murat Yıldırım'ın eşinin hamileliği nedeniyle Amerika'da olduğu, diziye dönmeyeceği ve dizinin senaryosunda kriz çıktığı söylentileri çıkmıştı.

İddiaları yalanlamıştı

İddialar yayılmaya başlayınca ünlü oyuncu Murat Yıldırım dizinin yeni sezonu hakkında bilgi verip "'Aziz' dizisinin yepyeni ve güçlü bir hikaye ile döneceğinin sözünü verebilirim, sevgiler." diyerek dizinin final yapmayacağını açıklamıştı. 

Üzen haberi duyurdu

Ancak dizinin başrol oyuncusu bu açıklamayı yaparken yapım şirketi O3 Medya diziyle ilgili üzen haberi sosyal medya hesaplarından duyurmuşlardı. Dizinin yeni sezonun olmayacağını yani final kararı aldığını duyuran şirket "Aziz' dizimizi sonlandırma kararı aldık. Bizi hiç yalnız bırakmayan siz sevenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" sözleriyle sevenlerine veda etti.

"Kimsenin içine sinmedi"

Amerika'da bulunan Murat Yıldırım'dan da dizinin final yapmasıyla ilgili bir açıklama geldi. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu İnstagram hesabından "Bizleri izleyen herkese teşekkürler. Aziz'in bitme sebebini soranlar için hikayesini tamamlamış olması ve devam senaryosunun kanal dahil kimsenin içine sinmemiş olmasıdır" diyerek dizinin final nedenini hayranlarıyla paylaştı.

Kendisi hakkında daha önce ortaya atılan iddialara da yanıt veren oyuncu, "Yine atılan bir iftira ile Amerika'dan gelmeyecek olmam değildir. Bazen bir diziyi uzatıp da daha da kötü olmasına sebep vermemek iyidir. Sevgi ile..." ifadelerini kullandı.

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