Meral Akşener son noktayı koldu! 'Cumhurbaşkanı adaylığım tartışmaya kapalı, olmayacağım'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son dönemde isminin tekrar cumhurbaşkanı adayları arasında geçmesi ve parti teşkilatlarından gelen "adayımız sensin" baskısı sonrası net konuştu. "Adaylığım tartışmaya kapalı, olmayacağım" diyen AKşener, “Birinci parti olursak başbakanım" iadelerini kullandı.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanı toplantısında, “ortak aday” açıklamasını değerlendirdi. Başkanlık Divanı'nda, 6'lı Masa toplantısının ardından yayınlanan ortak bildirideki “ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusundaki kararlılığı” konusu tartışıldı.

Adaylığım söz konusu değil, olmayacağım

Ortak aday vurgusunun çoklu aday tartışmalarına son vermesi açısından da önemli olduğu belirtildi. Akşener, buluşmayı kurmaylarına anlatırken kendisinin adaylığının “yazılıp çizildiğine” dikkat çekerek “Adaylığım tartışmaya kapalı. Böyle bir şey (adaylığım) söz konusu değil. Ben aday değilim, olmayacağım” ifadelerini kullandı.

Birinci Parti olursak Başbakanım!

Meral Akşener, partideki A Takımı'na “Başbakanlık” sözlerini yineleyerek “Birinci parti olursak başbakanım” dedi. Toplantıda sahadan gelen son veriler ve anketlerden çıkan sonuçlar da değerlendirildi.