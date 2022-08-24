BIST 3.122
DOLAR 18,13
EURO 18,03
ALTIN 1.017,90
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener son noktayı koldu! 'Cumhurbaşkanı adaylığım tartışmaya kapalı, olmayacağım'

Meral Akşener son noktayı koldu! 'Cumhurbaşkanı adaylığım tartışmaya kapalı, olmayacağım'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son dönemde isminin tekrar cumhurbaşkanı adayları arasında geçmesi ve parti teşkilatlarından gelen "adayımız sensin" baskısı sonrası net konuştu. "Adaylığım tartışmaya kapalı, olmayacağım" diyen AKşener, “Birinci parti olursak başbakanım" iadelerini kullandı.

Abone ol

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanı toplantısında, “ortak aday” açıklamasını değerlendirdi. Başkanlık Divanı'nda, 6'lı Masa toplantısının ardından yayınlanan ortak bildirideki “ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusundaki kararlılığı” konusu tartışıldı. 

Adaylığım söz konusu değil, olmayacağım

Ortak aday vurgusunun çoklu aday tartışmalarına son vermesi açısından da önemli olduğu belirtildi. Akşener, buluşmayı kurmaylarına anlatırken kendisinin adaylığının “yazılıp çizildiğine” dikkat çekerek “Adaylığım tartışmaya kapalı. Böyle bir şey (adaylığım) söz konusu değil. Ben aday değilim, olmayacağım” ifadelerini kullandı.

Birinci Parti olursak Başbakanım!

Meral Akşener, partideki A Takımı'na “Başbakanlık” sözlerini yineleyerek “Birinci parti olursak başbakanım” dedi. Toplantıda sahadan gelen son veriler ve anketlerden çıkan sonuçlar da değerlendirildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü işadamı Murat Cevahir Yalıkavak'ta kebapçıya gitti 91 bin 500 liralık hesap çıldırttı
Ünlü işadamı Murat Cevahir Yalıkavak'ta kebapçıya gitti 91 bin 500 liralık hesap çıldırttı
Şırnak'ta cani baba, eşini ve 3 kızını uykularında kafalarına sıkarak öldürdü! Silahla karakola gitti
Şırnak'ta cani baba, eşini ve 3 kızını uykularında kafalarına sıkarak öldürdü! Silahla karakola gitti
Karaman'da aracıya baraj suyuna uçtu 7 saat sonra cesedi çıkarıldı
Karaman'da aracıya baraj suyuna uçtu 7 saat sonra cesedi çıkarıldı
Antalya'da şiddetli deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama var
Antalya'da şiddetli deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama var
İnternetten alışverişte yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor bu ürünlerde koşulsuz iade hakkı kalktı
İnternetten alışverişte yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor bu ürünlerde koşulsuz iade hakkı kalktı
Adaylar arasında adı geçen isim Temel Karamollaoğlu'na soruldu: Güçlü bir ihtimal olabilir
Adaylar arasında adı geçen isim Temel Karamollaoğlu'na soruldu: Güçlü bir ihtimal olabilir
Trabzonspor taraftarı FC Kopenhag futbolcularını uyutmadı
Trabzonspor taraftarı FC Kopenhag futbolcularını uyutmadı
İçişleri Bakanı Soylu’dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba
İçişleri Bakanı Soylu’dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba
Kılıçdaroğlu'ndan iptal kararına tepki: Öyle kafanıza göre yasaklayamazsınız
Kılıçdaroğlu'ndan iptal kararına tepki: Öyle kafanıza göre yasaklayamazsınız
Türkiye ile ABD arasında F-16 görüşmesi! Yunanistan 'vermeyin' diyordu
Türkiye ile ABD arasında F-16 görüşmesi! Yunanistan 'vermeyin' diyordu