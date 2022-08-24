İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan skandal paylaşım! "Her insan anne olmamalı"

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen ve fenomen haline gelen Nazlı Hamarat'ın küçük oğlu ile ilgili skandal paylaşımları devam ediyor. Daha önce 3 yaşındaki oğlunu alkollü mekana götürerek kadeh tokuşturan Hamarat bu kez de oğlunu uyandırmaya çalışırken sarf ettiği sözlerle gündeme geldi. Nazlı Hamarat'ın paylaşımına tepki veren takipçileri "her insan anne olmamalı" yorumlarında bulundu. İşte İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'ın skandal paylaşımı...

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Bir döneme damga vuran ve reyting rekorları kıran İşte Benim Stilim yarışmacısına katılarak ünlenen Nazlı Hamarat'ın sosyal medya hesabında oğluyla ilgili yaptığı paylaşım tepki çekti.

Kadeh tokuşturmuştu

3 yaşındaki oğlunu daha önce alkollü bir mekana götüren Nazlı Hamarat'ın o görüntüleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Alkollü mekanda küçük oğlunun eline kadeh vererek tokuşturması tepkilere neden olmuştu. Bunun üzerine baba İş insanı Gaffar Aydın harekete geçerek Hamarat'a velayet davası açmıştı. Baba Aydın ayrıca Nazlı Hamarat'ın sürekli olarak alkol tükettiğini ve çocuğuyla yeterince ilgilenmediği ifadelerinde bulunarak sosyal medyada yer alan görüntüleri de savcılık dosyasına eklemişti.

"Sidikli uyan, hala altına yapıyorsun"

İşte Benim Stilim adlı yarışma programı ile adını duyuran Nazlı Hamarat sosyal medyada oğlu ile ilgili skandal paylaşımlarına devam ediyor. Nazlı Hamarat ile iş insanı Gaffar Aydın'ın 2018 yılında bir erkek çocuğu dünyaya gelmiş çift Hamarat'ın hamileliği sırasında ayrılık kararı almıştı.

Oğlunun velayetini üstüne alan İşte Benim Stilim'in yarışmacısı tepki çeken bir olayla daha imza attı. Hamarat uyandırmaya çalıştığı oğluna "Sabah güneşi sidikliye vurur. Çünkü sen hala altına yapıyorsun, bez var altında" dediği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Tepki yağdı

Hamarat'ın bu paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düşerken takipçikeri tarafından tepki çekti. Çoğu kişi Hamarat'ı oğlunun özelini binlerce kişiyle paylaşmasının doğru olmadığını söyleyerek ağır şekilde eleştirdi. Bir kullanıcı ise Hamarat'a; "Sidikli diye sevme şekli mi olur ya saçma sapan bence her insan anne olmamalı. Ayrıca espiri bile yapıyor olsa çocuk bu nerden anlayacak" diyerek tepki gösterdi.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Nazlı Hamarat, 1988 yılında Balıkesir, Bandırma'da doğmuştur. Bandırma da bulunan Marmara Sinemasının sahibi Zekai Hamarat'ın kızıdır. İzmir Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümünden mezun olmuştur.

Nazlı Hamarat, önce 2011 yılında önce "24 saat" adlı albümünü sonra da "Tak" adlı albümünü çıkardı. Nazlı Hamarat'ın çıkış şarkısı olan "24 Saat"i, Türkiye'de en son Serdar Ortaç'ın "Poşet", Fatih Ürek'in "Sus" şarkılarının bestecisi, yurt dışında da Bob Sinclar, Pitbull, Shaggy gibi dünya starları ile yaptığı çalışmalarla tanınan Costi Ionita besteledi. Şarkının sözleri ise Burak Buluç'a ait. 2012 yılında bir röportajında Türkiye'nin ilk ve tek showgirl görevini üstlendiğini söyledi.

2012 yılının Mayıs ayında Beyaz Tv ekranlarında daha önce Önder Bekensir'in sunduğu "Yıldızlar Kulübü" adlı magazin programını sunmaya başladı.

Nazlı Hamarat, 30 Kasım 2014 tarihinde başlayan ikinci sezon "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programına katıldı. Safiye Soyman ve şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın konuk jüri olduğu gecede ise sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği programın jüri kadrosunda; Nur Yerlitaş, İvana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu yer almıştı.

Albümleri :

2011 – Tak

2011 – 24 saat