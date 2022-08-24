Gizli Saklı'nın taze aşıkları Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı ilk kez ele ele görüntülendi!

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncuları dizinin final yapmasının ardından aşk yaşadıklarını duyurmuşlardı. Taze aşıklar ilk kez el ele görüntülendi.

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Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan fakat sekizinci bölümünde reyting kurbanı olup erkenden ekranlara veda etmek zorunda kalan Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncuları yaşadıkları aşkla gündeme gelmişti. İkili ilk kez el ele görüntülendi.

Ayrılığın nedeni rol arkadaşı

Dizinin kadın başrol oyuncusu Sinem Ünsal geçtiğimiz ay 4 yıldır aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kıvanç Kılınç ile olan ilişkisini sürpriz bir şekilde bitirerek herkesi şok etmişti. Ünsal'ın dört yıllık ilişkisini bitirmesinin nedeni ise Gizli Saklı dizisinde başrol paylaştığı Halit Özgür Sarı çıkmıştı.

Mucize Doktor dizisinde yıldızı parlayan Sinem Ünsal'ın Gizli Saklı dizisinde Halit Özgür Sarı ile senaryo gereği yaşadığı dizi aşkı gerçek oldu. Başlarda ilişkilerini gizli tutup duyurmak istemeyen çift Gizli Saklı dizisinin final yapmasıyla ilişkilerini hayranlarıyla paylaştı. Taze aşıklar aşklarını ilan edip ardından vakit kaybetmeden Sırbistan'a gidip kendilerini tatile atmışlardı.

"Her şey güzel gidiyor"

Herkesi sevindiren aşk haberi sonrası Sinem Ünsal yeni film projesi için okuma provasından çıkarken muhabirlerin Halit Özgür Sarı ile yeni ilişkisi hakkında sorduğu soruları cevaplamıştı. Ünlü oyuncu "Tatile beraber gittik. Her şey güzel gidiyor" şeklinde konuşmuştu.

Utangaç aşıklar

Belgrad tatillerini bitiren taze aşıklar önceki gün Nişantaşı'nda ilk kez el ele görüntülendi. Aralarında bir yaş olan ünlü çift Nişantaşı sokaklarında el ele yürürken utangaç tavırlarıyla dikkat çektiler. Kameralardan hızlıca uzaklaşmaya çalışan çift muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.