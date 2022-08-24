Önder Deniz Kolgu'ya şok suçlamalar! Teknik direktör evlilik vaadiyle kandırdı: Tefeci yalanı...

Eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Önder Deniz Kolgu şok suçlamayla gündeme geldi. S.K. isimli bir kadın, Kolgu tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını öne sürdü. Kolgu'nun çeşitli yalanlarla kendisini dolandırdığını iddia eden S.K., savcılığa başvurdu.

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İstanbul’daki bir ithalat firmasında satış sorumlusu olarak çalışan S.K. 6 yıl önce tanıştığı eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Önder Deniz Kolgu’nun kendisini evlilik vaadiyle kandırarak binlerce lirasını aldığını, ayrıldıktan sonra da ölümle tehdit ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Can güvenliğiyle korkutup soydu!

Kolgu’nun ilk olarak büyük kızının okulu için S.K'dan 40 bin lira para istediği sonrasında 'tefeci' yalanıyla kadından 70 bin lira daha para aldığı öne sürüldü.

Suç duyurusunda bulunan S.K.'nın avukatı Handan Bakbak, olayı şu sözlerle anlattı: Kolgu, ‘Peşimde silahlı adamlar var, tefeciden borç aldım, senin de benim de can güvenliğimiz tehlikede’ diyerek müvekkili korku, stres ve baskı altında bırakarak kandırmış ve bu kez de 70 bin lirasını almıştır...

"Annem öldü" yalanı

-Spor çevresinde annesinin öldüğünü söyleyen ve gazetede ölüm ilanı veren Kolgu, müvekkili de kandırmış, sonradan annesinin hayatta olduğunu ve bunu uydurduğunu söylemiştir...

Stresten hasta oldu

-Yaşadıkları yüzünden yüksek tansiyon hastası olan müvekkil, canıyla ve borçlarıyla uğraşırken, yakın arkadaşı, Önder Deniz Kolgu’nun başka bir kadın ile lüks yaşantısının olduğunu, kızları ve eski eşiyle yurtdışı seyahatleri yaptığını ve lüks eğlence mekânlarında çekilen gazetelerdeki çeşitli fotoğraflarını göstermiştir. Dolandırıldığını anlayan müvekkil, Kolgu’ya verdiği paraları alabilmek için icra takipleri başlatmıştır"

4 kadını daha dolandırdı iddiası

Müvekkilinin yaptığı araştırmalarda kendisi gibi 4 kadının da evlilik vaadiyle kandırılıp paralarının alındığını öğrendiğini belirten avukat Handan Bakbak, dava dilekçesinde şunları ifade etti:

“Kolgu mağduru kadınlar, birbirleriyle irtibata geçmiştir. Müvekkil de mağdur olan kadınlardan birinin duruşmasında tanık olarak dinlenmiştir. Duruşmada aleyhine tanıklık yaptığı için Kolgu tarafından Tehdit edilen müvekkil, o günden sonra şüpheli adamlar tarafından takip edilmiştir. Evlilik vaadiyle kandırılan, maddi ve manevi sömürülen müvekkilin can ve mal güvenliği kalmamıştır.”

Kaynak: Hürriyet