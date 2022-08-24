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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık iddiası İngiltere yolcusu belli oldu

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık iddiası İngiltere yolcusu belli oldu

Jorge Jesus'un Ümraniyespor ve Adana Demirspor maçlarında yedek oturttuğu yıldız oyuncunun akıbeti belli oldu. İngiliz basınında yer alan habere göre; Brighton ile görüşen Osayi, kendi isteğiyle oynamak istemedi.

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Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-lacivertli taraftarların çok sevdiği isimlerin başında gelen Osayi-Samuel için ortaya flaş bir iddia atıldı. Süper Lig'de son 2 maçta formayı unutan yıldız oyuncuya İngiliz ekiplerinden Brighton'ın talip olduğu öğrenildi.

İngiltere'ye gitmek istiyor

Bright Osayi-Samuel'in İngiltere'ye gitmeyi çok istemesinin ardından Jorge Jesus ile konuştuğu ve kendisini bu yüzden yedek bıraktığı öğrenildi.

Her an transfer olabilir

Yönetimden kolaylık istemeye hazırlanan Osayi, Brighton'a her an transfer olabilir. Taraftarlar Brighton'a transfer olacağı öğrenilen Osayi'ye büyük tepki gösteriyor. Fenerbahçe'den daha güçsüz bir takıma transfer olmasına şaşırılan yıldız oyuncu için herkes şok olmuş durumda.

Fenerbahçe'ye QPR'den 500 bin Euro gibi ucuz bir miktara transfer olan Osayi, özellikle sağ bek mevkisinde gösterdiği performansla herkesin gözüne girmiş ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

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