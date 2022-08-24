Kediciklerden Ceylan Özgül anne oldu son hali çok şaşırttı eski halinden eser kalmadı
Ceylan Özgül Adnan Oktar'ın Kedicilikler diye anılan vitrin yüzlerinden biriydi. En tanınmış kedicik olan Ceylan Özgül, asıl bombayı Adnan Oktar'ı ifşa ederek yapmıştı. Adnan Oktar'ı hapse gönderen Ceylan Özgül evlendi ve şimdi de anne oldu. Anne olan Ceylan Özgül son hali ile herkesi şaşırttı.
Adnan Oktar ve kedicikleri denince ilk akla gelen isimlerden biri Ceylan Özgül'dü. Adnan Oktar'ın vitrin yüzü olan Ceylan Özgül, aynı zamanda onu yakan isim olmuştu. Adnan Oktar'ın sapkınlıklarını ifşa eden Ceylan Özgül, bu itirafları ile örgütü çökerten isimdi. Ceylan Özgül Adnan Oktar ve Kedicikler efsanesini bitirdikten sonra bambaşka biri oldu. Evlendi, eski halini yok etti ve şimdi de anne oldu. İşte Ceylan Özgül'ün gören herkesi değiştiren son hali ve bebeği:
Kediciklerin en tanınmış ismiydi
Ceylan Özgül 11 yıl Adnan Oktar grubunda kalmıştı. Evlendiği Ümit Kuruca da aslında Adnan Oktar örgütünden. Ümit Kurucu 13 yıl Adnan Oktar'ın adamlarından biri olmuş ve pis çarkın içinde yer almıştı. Ceylan Özgül ile Ümit Kuruca'nın ilişkisi Adnan Oktar'ın sapkın hayatının da sonu oldu. Ceylan ve Ümit örgütten kaçıp her şeyi ifşa edince operasyon için düğmeye basıldı. Adnan Oktar ve kedicikleri hapse girerken, Ceylan Özgül kritik tanık sıfatıyla örgütü çökerten isimdi.
Hiç tanımadığı adamla evliydi
2006 yılında Oktar grubuna giren Ceylan Özgül, 2017 yılında örgütten kaçmıştı. Kaçışıyla ilgili günlerce konuşulan Ceylan Özgül, Adnan Oktar tarafından 2007 yılında Nuri Özbudak ile evlendirildi. 10 yılda evlendirildiği kişiyi 2 kez gördüğünü ifadelerinde de anlatan Ceylan Özgül, ilk celsede boşandı. Ümit Kuruca da örgüt içinde 13 yıl kaldıktan sonra 3 yıl önce ayrılmıştı.
Bambaşka oldu
Ceylan Özgül örgütten kaçtıktan sonra Kedicik imajını da yok etti ve bambaşka bir görünüme kavuştu. Kedicik halinden eser bırakmayan Ceylan Özgül, eşi Ümit Kuruca ile 3 yıldır mutlu bir evlilik yürütüyor. Salı günü de o mutluluğunu ikiye katladı ve anne oldu.