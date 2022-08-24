Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı! KYK burs, kredi ve yurt başvuru tarihleri

Milyonlarca öğrencinin üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından farklı şehirlerdeki üniversitelere yerleşen öğrenciler, barınmak için yurt araştırması yapmaya başladı. Bu süreçte devlet yurdunda kalmak isteyen adaylar Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) başvuruyor. Diğer merak edilen konuysa KYK burs, kredi başvuru tarihleri...

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Üniversiteye girmek için bekleyen milyonlarca öğrencinin büyük bir sabırsızlıkla beklediği YKS 2022 yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler şimdi okul kayıtlarının yanı sıra gidecekleri şehirlerdeki barınma imkanlarını araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte KYK burs, kredi ve yurt başvurusu hakkında merak edilenler...

Öğrencilerin KYK yurt başvuru tarihi Gençlik ve Spor Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklandı.

KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. Başvurular pazar gününe kadar devam edecek.

KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

KYK yurt ücretleri kaç lira olacak?

Bakan Kasapoğlu, "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler." dedi.

Burs, kredi ve yurt başvuruları nasıl yapılır?

KYK, kredi, burs ve yurt başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. İşte başvuru adresi... TIKLA BAŞVURUNU YAP