Okul için alışveriş heyecanı başladı! 'Çantalar kaça doluyor' hesabına bakın

Okulların başlamasına kısa süre kala, öğrenciler ve velileri okul alışverişi heyecanı sardı. Marketlerde, kırtasiyelerde ve internet sitelerinde her bütçeye uygun okul-araç gereçleri bulmak mümkün. Bir öğrencinin okul çantası kaça doluyor? İşte tavan ve taban fiyatları...

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre bu yıl okullar, 12 Eylül’de açılacak. Ancak Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri “uyum haftası” nedeniyle bir hafta önce başlayacak. Zaman daralırken okula dönüş hazırlıkları başladı.

En büyük fiyat artışı boyalarda

Marketler, kırtasiyeler ve internet sitelerinde “okula hazırlık” temasıyla çantadan kaleme, defterden boyalara kadar tüm okul malzemeleri öne çıkmaya başladı. Kırtasiyeciler tüm ürünlerin zamlandığını ancak en büyük fiyat artışının yüzde 100 ile boyalarda olduğunu söylüyor.

En pahalı çanta en küçüğün

Ara sınıfa gidecek öğrenciler önceki yıldan kalan ve eskimemiş olan çanta, kalem kutusu, müzik aleti gibi bazı malzemeleri kullanmaya devam edebilecek. Bu da ara sınıf velilerini bir ölçüde rahatlatıyor. Ancak yeni bir kademeye başlamak demek yeni okul malzemeleri demek. Öğretim kademelerine ayrı ayrı bakıldığında en pahalı çanta, en küçük öğrencilerin. Okul öncesi eğitime başlayacak bir öğrencinin çantasında oyun hamuru, parmak boya, mumboya, boya önlüğü, karton gibi daha üst kademelerin çantasında bulunmayan malzemeler var.

Sınıf büyüdükçe masraf azalıyor

Lise kademesinde ihtiyaç listesi defter, silgi ve kalemden ibaret oluyor. Yani eğitim kademesi arttıkça ihtiyaç azalıyor. Öğrencilerin çantasına girecek kırtasiye malzemelerinin fiyatları nereden alındığına ve kalitesine göre de değişiyor. Kırtasiyelerde, marketlerde ve internet sitelerinde satılan ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları araştırıldı. Hürriyet'in görselleri...

Not: Kaynak ve görseller Hürriyet'e ait...