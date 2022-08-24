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"Eskişehir'de sokakta yabancı uyruklu 3 kişi kılıçla geziyor..." iddialarına Başsavcılık'tan açıklama geldi

"Eskişehir'de sokakta yabancı uyruklu 3 kişi kılıçla geziyor..." iddialarına Başsavcılık'tan açıklama geldi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan kentte 3 yabancının kılıçla gezdikleri iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada kılıçlı kişilerin set çalışanları olduğu belirtildi.

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte 3 yabancının kılıçla gezdikleri iddiasına ilişkin halkı provoke edici mesajlar ile bahse konu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Set çalışanları çıktı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, paylaşımlarda yer alan kişilerin film şirketi çalışanları olduğu bildirildi.

Bu kişilerin ellerindeki kılıçların, film çekiminde kullanılan ve kesici özelliği bulunmayan malzemeler olduğunun anlaşıldığı belirtilen açıklamada, "Halkı provoke edici mesajlar ile bahse konu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Asılsız haberlere itibar etmeyiniz

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya üzerinden Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar yapıldığını belirterek, "Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz" dedi.

Başsavcılık paylaşımlara soruşturma başlattı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir’de elinde kılıçla yürüyen ve film ekibi olduğu belirlenen görüntüleri ‘provokatif’ amaçla yapılan paylaşımlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada asılsız haberlere itibar edilmemesi istenerek, "Yabancı uyruklu oldukları belirtilen 3 şahsın ellerindeki kılıçlarla Eskişehir sokaklarında gezdiklerine dair sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ile ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan araştırma neticesinde; paylaşımlarda yer alan şahısların film şirketi çalışanları olduğu, ellerindeki kılıçların çekilen film sahnesinde kullanılan kesici olmayan malzemelerden olduğu anlaşıldı.

Halkı provoke edici mesajlar ile bahse konu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri başlatıldığı hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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