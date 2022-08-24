Pınar Deniz'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı! Güzelliğiyle ablasını solladı

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz'in kardeşini görenler adeta büyülendi. Ablasının Pınar Deniz'e benzerliği sosyal medyada viral oldu.

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Yargı dizisinde hayat verdiği "Avukat Ceylin" karakteriyle büyük bir başarı yakalayan 28 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Deniz güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor.

Asıl aşkı bakın kimmiş!

Özel hayatı merak konusu olan Deniz'in bir dönem Yargı dizisinde başrol paylaştığı Kaan Urgancıoğlu ile aşk yaşadıkları iddiası ortaya atılmıştı. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz aylarda Kaan Yıldırım'la beraber olduğu ortaya çıkmıştı.

Ablasını gören büyülendi

Vatanım Sensin dizisi ile tanınan Pınar Deniz sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla ağızları açık bıraktı. İnstagram hesabından ablası Huri Deniz'le olan fotoğrafını paylaşan Pınar Deniz'in ablasıyla olan benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun paylaşımıyla ailesi merak konusu oldu.

Aslen Mardinli olan ve beş kardeşi olan Arap asıllı ünlü oyuncunun ablasını görenler "Güzellik ailede genetik", "İkiz gibiler ya" yorumlarında bulundu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Huri Deniz'i Pınar Deniz zannetti. İşte herkesin merak ettiği Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz...

Pınar Deniz kimdir?

4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da doğan Pınar Deniz aslen Mardinlidir. Arap kökenli bir ailenin çocuğu olan Pınar Deniz'in dört kardeşi vardır. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü okuyan ünlü isim üniversiteyi bitirmemişti.

Küçük yaşlarından beri oyuncu olmak isteyen Pınar Deniz çocukluğundan beri oyunculuk ve dans eğitimleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini Sil baştan adlı dizide yaşayan ünlü oyuncu Vatanım Sensiz dizisinde canlandırdığı 'Yıldız' karakteriyle asıl çıkışını yakaladı.