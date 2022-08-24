Cüneyt Özdemir ile Kemal Öztürk birbirine girdi! 'Gazeteci değilsin! HOŞT...'

Cüneyt Özdemir, altılı masanın hala bir cumhurbaşkanı adayı belirlememesini eleştirip, "Bu vatandaşa 'biz kimi gösterirsek gidip eşek gibi oy vereceksin" demek" diye eleştirdi. Kemal Öztürk, Habertürk canlı yayınında Cüneyt Özdemir'in bu sözlerini eleştirdi. Cüneyt Özdemir Twitter hesabından Öztürk'e "HOŞT!' diye saydırdı. Kemal Öztürk de, Cüneyt Özdemir'e 'ederi bu' deyip 3 kuruşluk tazminat davası açacağını duyurdu.

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Medya mahallesinde yeni bir kavga patlak verdi. Cüneyt Özdemir'in muhalefetin kurduğu altı masa tarafından hala bir cumhurbaşkanı adayı açıklanmamasını "Bu vatandaşa 'Biz aramızdan birini seçeceğiz, siz de gelip eşek gibi bize oy vereceksiniz' demek" diye eleştirdi. Habertürk'teki Açık ve Net programında Kübra Par'ın, Özdemir'in sözlerini hatırlatması üzerine Habertürk yazarı Kemal Öztürk, "O konuşma bir analiz değil, çünkü içinde bol bol küfür, hakaret var" dedi. Bunun üzerine Cüneyt Özdemir ile Kemal Öztürk sosyal medyada birbirine girdi.

'Kimi gösterirsek eşek gibi oy vereceksiniz!'

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendi Youtube kanalında Altılı Masa'nın hala cumhurbaşkanı adayını belirlememesini eleştirerek, "Kime oy vereceksiniz? Eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz. Neden? Çünkü biz Erdoğan'a karşıyız. Peki sizin lideriniz kim? Önemli değil aramızdan birini seçeceğiz, siz de gelip eşek gibi bize oy vereceksiniz. 'Abi adaylar var biz birilerini istiyoruz.' Hayır biz kimi istersek ona vereceksiniz. Erdoğan'dan kurtulmak mı istiyorsunuz bize mahkumsunuz. Bunun adı bu" dedi.

Canlı yayında Cüneyt Özdemir'i eleştirince...

Habertürk canlı yayınında Kübra Par, Habertürk yazarı Kemal Öztürk'e Cüneyt Özdemir'in bu sözlerini sordu. Kemal Öztürk de "Cüneyt Özdemir'in konuşmasının bir analiz olduğunu düşünmüyorum. İçinde bolca küfürlerin olduğu ve alaycı bir dille insanlara 'aptal', 'salak', 'eşek' laflarının geçtiği bir konuşma. O yüzden onun özlerinin onu o kadar önemli kıldığını düşünmüyorum. İkincisi yeni bir şey söylediğini de düşünmüyorum. Dolayısıyla onun üzerinden konuşmayı istemem" cevabı verdi.

Gazeteci değilsin, değerin sıfır HOŞT...

Bunun üzerine Cüneyt Özdemir Twitter hesabı üzerinden "Bak Kemal Öztürk tamamen eski iktidar kontenjanından şu anda Habertürk ekranındasın. Gazeteci değilsin. Yorumcu bile değilsin. Fikrin sözün yok. Bir dönem iktidarın apartıydın. Artık o BİLE değilsin. Bizim gazeteci mahalemizde değerin SIFIR. Hiç olmadı. HOŞT. Bu kadarsın..." paylaşımı yapıp "Hadsize had bildirmek öksüz kaftan giydirmek gibidir...." dedi.

Cahile, edepsize asla cevap verme...

Cüneyt Özdemir'in kendisine 'hoşt' dediği paylaşımı alıntılayan Kemal Öztürk ise, "Büyüklerimden yunu öğrendim: Cahile, edepsize asla cevap verme..." dedi. Öztürk, sabah saatlerinde de "Dün geceden beri, edep ve adap yoksunu Cüneyt Özdemir’e hakımda yazdıkları için tepki gösteren, onur verici cümlelerle bana destek olan, mesaj gönderen yüzlerce insan oldu. Çok teşekkür ederim, saygılarımı sunarım O edepsiz hakkında 3 KURUŞLUK tazminat davası açtım. Ederi bu!" dedi.