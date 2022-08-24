Dünyanın en yaşlı insanı sırrını açıkladı! İki besin sayesinde 128'inci yaşını gördü
Güney Afrika kökenli Johanna Mazibuko, dünyanın en yaşlı isimlerinden birisi. Mazibuko 128'inci yaşına basmanın mutluluğunu yaşarken sırrını söyledi. Yaşlı kadına göre bu yaşa kadar gelmesini 2 besin sağladı...
'Dünyanın en yaşlı insanı' unvanı, dış basında dolaşan haberlerde farklı isimlere veriliyor. Bazıları resmi olarak kabul edilse de bu insanların genellikle doğum belgelerinin olmaması durumu daha karışık bir hale getiriyor.
Bu insanlardan biri de Johanna Mazibuko. Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen isimlerden biri olan Güney Afrikalı Johanna Mazibuko geçtiğimiz günlerde 128'inci yaşına girdi.
Bir mısır çiftliğinde doğan ve 12 kardeşin en büyüğü olan Johanna Mazibuko, çiftliklerde çok iyi şartlarda yaşadığını ve hiçbir sorunu olmadığını söyledi.
Çocukluğunu tam olarak hatırlayamadığını söyleyen yaşlı kadın, çiftliklerde çekirge istilası olduğu zamanlarda bazıların yakalayıp yediklerini ve tadının da ete benzediğini belirtti.