Bu illerde oturanlar diken üstünde! Her an yer yerinden oynayabilir...

Dünyada ve Türkiye'de en sık görülen doğal afet depremdir. Yer kabuğunun çatlaması ile meydana gelen deprem birçok kişinin korkulu rüyası. Türkiye de konum itibariyle deprem bölgesinde yer alıyor. Peki deprem riski en yüksek olan illerimiz hangileri?

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99 yılında gerçekleşen Marmara depremi, Türkiye'nin en acı doğal afetleri arasında ilk sırada bulunuyor. Bölgede yakın tarihte büyük bir depremin beklenmesi sebebiyle herkes korkuyla yaşıyor. Durum böyle olunca Türkiye’de yaşayan herkesin zihninde deprem ile alakalı çok sayıda soru işareti bulunuyor. Bunlar arasında ön plana çıkan soruların arasında “Deprem tehlikesi en yüksek şehirlerimiz hangileridir?” ya da “Deprem tehlikesi en düşük şehirlerimiz hangileridir?” soruları yer alıyor.

Türkiye’deki bölgeleri deprem üzerinden incelemek için Türkiye’nin ve İstanbul’un deprem haritalarını incelemekte fayda var. İşte Türkiye’de deprem riski olan bölgeler ve “1. Derece Deprem Kuşağında Olan İller Hangileridir?” sorusunun yanıtı.

Deprem tehlikesi en yüksek olan illerimiz hangileridir?

Türkiye’deki deprem haritasından alınan verilere göre çok sayıda ilimizin deprem riski taşıdığı fark ediliyor. Bazı şehirler, fay hatları ile aralarındaki bağlantılara göre birden fazla risk bölgesinde gruplandırılıyor. Bunun için şehirlerin kendi içerisindeki yerleşim yerlerinin konumlarının da önemi olduğunu bilmek gerekiyor. Fakat, genel olarak incelendiğinde Türkiye’nin en riskli şehirleri arasında yer alan şehirlerimiz şunlardır:

Kocaeli

Bolu

Sakarya

Bursa

Balıkesir

İzmir

Manisa

Aydın

Muğla

Denizli

Burdur

Kütahya

Eskişehir

Kayseri

Kahramanmaraş

Osmaniye

Hatay

Tokat

Erzincan

Erzurum

Bingöl

Hakkari

Deprem riski az olan illerimiz

Türkiye’nin deprem riski olan şehirleri belirlenirken iller beş farklı kategoride gruplanıyor. Bu konuda dördüncü ve beşinci kategorideki illerin deprem riski düşük olarak biliniyor. Türkiye’de dördüncü ve beşinci grupta yer alıp deprem riski düşük olan illerimiz ise şunlar:

Karaman

Kırklareli

Nevşehir

Aksaray

Konya

Edirne

Ankara

Niğde

Sinop

Giresun

Rize

Artvin

Trabzon

Adana

Deprem riski az olarak nitelendirilen şehirlerin, diğer illere göre daha güvende olduğunu ifade etmek mümkün fakat özellikle Türkiye gibi deprem bölgelerinde hangi şehirde olursa olsun depremlere karşı önlem alma konusunda erken hareket etmekte fayda var.

Türkiye deprem haritası

Türkiye’de sürekli olarak yaşanan ve her seferinde telafisi mümkün olmayan ciddi kayıplara yol açan depremler, geleceğe dair ciddi önlemlerin alınması ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Bu konu ile ilgili ülkenin depremlere karşı kırılganlığını ortaya koyan bir veri olarak deprem haritası oluşturulmuştur. Türkiye deprem haritası, yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda ülkenin bölgelerinin deprem ihtimallerini incelenerek oluşturulan bir veridir. Kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarına yardımcı olmak için hazırlanan deprem haritaları, ülkedeki olası depremler konusunda da toplumu bilgilendirici bir yapıya sahip. Bu anlamda Türkiye’nin bölgeleri için deprem haritaları hazırlanıyor.

Not: Deprem haritası verileri AFAD'dan alınmıştır.