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Maaş promosyonu 41 bin 500 TL! Bu rakam daha önce hiç görülmedi

Maaş promosyonu 41 bin 500 TL! Bu rakam daha önce hiç görülmedi

Bankalar promosyon yarışına girdi. Emekliler ve büyük firmalar ile bazı kamu kurumlarıyla anlaşma arayan bankalar rekor tekliflerle müşterilerinin karşısına çıkmaya başladı. Anadolu Üniversitesi'nde (AÜ) gerçekleştirilen banka maaş promosyon ihalesini Türk Ekononomi Bankası (TEB) 41 bin 500 TL'lik rekor bir ücret ile kazandı. Promosyon ödemesinden çalışanların tamamının faydalanacağı belirtildi.

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Bankaların maaş promosyonu yarışında rakam yükselmeye devam ederken Türkiye rekoru geldi. Özellikle üniversiteler ile bankalar arasında yapılan promosyon anlaşmaları son dönemlerde dikkat çekiyor. 5 bin 500 çalışanı ilgilendiren bir promosyon ödemesinde anlaşmaya varılan rakam ise bir anda gündem yarattı.

41 bin 500 TL maaş promosyonu

Anadolu Üniversitesi'nde (AÜ) gerçekleştirilen banka maaş promosyon ihalesini Türk Ekonomi Bankası (TEB) 41 bin 500 TL'lik rekor bir ücret ile kazandı. Promosyon 3 yıllık anlaşma kapsamında ödenecek.

Çalışanların tamamı faydalanacak! 3 yıl sürecek

5 bin 500 çalışanın tamamı 41 bin 500'er lira promosyon ödemesinden yararlanacak. Anlaşma yapılan rakamın bir kurum ile banka arasında imzalanan promosyon anlaşmalar bakımından Türkiye rekoru olduğu ifade edildi.

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