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Rusya ve Ermenistan arasında flaş Karabağ görüşmesi

Rusya ve Ermenistan arasında flaş Karabağ görüşmesi

ERMENİSTAN tarafının inisiyatifi ile Putin ve Paşinyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Karabağ çevresindeki durum ele alındı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan tarafının inisiyatifi ile Putin ve Paşinyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Karabağ çevresindeki durum ele alındı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında Kasım 2020, Ocak 2021 ve Kasım 2021’de imzalanan üçlü anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasının öneminin teyit edildiği görüşmede, bölgede istikrarın sağlanmasında Rus barış gücünün rolü vurgulandı.

Görüşmede, Rusya ve Ermenistan arasında stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerinin daha da geliştirilmesiyle ilgili bazı güncel konuların ele alındığı kaydedildi.

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