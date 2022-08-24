Evdeki manzara cinayetle sonuçlandı! Erzurum'da annesini öyle görünce dehşet saçtı
ERZURUM'da eve giden bir kişi, annesini bir başkasıyla birlikteyken gördü. Sinir krizi geçiren şahıs, elini kana buladı. Olayda anne yaralı kurtulurken birlikte olduğu adam öldü.Abone ol
Erzurum'da F.Y. bir oğul korkunç cinayeti gerçekleştirdi. Palandöken TOKİ konutlarında bulunan evlerine giden oğul, annesini bir adamla birlikteyken gördü.
Karşılaştığı manzara sonrası sinir krizi geçiren oğul, O.T. isimli adamı bıçaklayarak öldürdü ardından annesine yöneldi.
Anne böyle kurtuldu!
Oğlunun bıçak darbesiyle yaralanan anne H.A., kendini banyoya kilitleyerek canını kurtardı.
F.Y. adlı oğul, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünyanın en yaşlı insanı sırrını açıkladı! İki besin sayesinde 128'inci yaşını gördü