İhanet iddialarına Hazal Kaya'dan olay hareket! O sorulardan böyle kaçtı!

Geçtiğimiz günlerde Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin 2. çocuklarını beklediği öne sürülmüştü. Güzel oyuncunun 3 aylık hamile olduğu iddia edilirken 'ihanet' iddiaları da gündeme bomba gibi düşmüştü. Ortaya atılan bu iddialardan sonra gözler Kaya ve Atay çiftine çevrildi. Güzel oyuncu Hazal Kaya Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla yemek yediği sırada görüntülendi. Çıkışta sorulardan kaçan oyuncunun kafede otururken kameralara yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı.

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Hazal Kaya 2009 yılında kendisi gibi oyuncu Ali Atay’la dünyaevine girmiş ve aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Güzel oyuncunun eşi Ali Atay tarafından ihanete uğradığı iddia edilirken, ikniciye hamile olduğu iddiası da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Alyans detayı dikkatlerden kaçmadı

Ortaya atılan iddialardan sonra çift bir açıklama yapmazken Hazal Kaya, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir kafede dostlarıyla buluşup yemek yiyen 31 yaşındaki güzel oyuncunun muhabirlere poz verircesine alyansını göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık iki saat oturduğu mekandan hesabı tek başına ödeyip çıkan oyuncu, 'bebek' sorusuna da kaçamak bir yanıt verdi.

"Her şey yolunda çok teşekkür ederim"

Mekandan çıkış yapan Kaya'ya basın mensuplarının "Hayırlı olsun. Tekrar hamile olduğunuz söyleniyor" sorusu üzerine "Her şey yolunda çok teşekkür ederim. Şimdi trafikteki diğer araçları da bekletmeyelim" diyerek açıklama yapmadan hızlıca otomobiline binerek oradan ayrıldı. Ayrıca Alyansı da parmağında duruyordu.

Bu sözleri çok konuşulmuştu

Geçtiğimiz aylarda 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan başarılı oyuncu Hazal Kaya, eşi Ali Atay'a olan aşkından bahsederken; "Ben feci kocam köylüyümdür, çok aşığım. Ve biraz içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor. Ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden" ifadelerini kullanmıştı.

Hazal Kaya, Ali Atay ve oğulları Fikret Ali.

Hazal Kaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Gaziantep'de 1 Ekim 1990 tarihinde dünyaya gelen Hazal Kaya'nın tam adı Leyla Hazal Kaya'dır. Annesi ve babası avukattır. İstanbul Balat'ta büyüyen güzel oyuncu 4,5 yaşında kemana, 7 yaşında da baleye başladı. Oyunculuk macerası ise reklam filminde kamera karşısına geçmesiyle başlamıştır. Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ve Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesinde Ümit Çırak'tan eğitim aldı. 7 yaşında anne ve babası boşanınca Kaya annesi ile yaşamaya başlamıştır.

Liseyi İstanbul İtalyan Lisesinde okumuştur. Okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya, Liseye devam ederken ajansa gidip oyunculuk için katalog kaydı yaptırmış ve liseye devam ederken de dizi çekimlerine başlamış. İlk işi "Cola Turka" reklam çekimleriydi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir ve halen eğitimi devam etmektedir.

2007 yılında ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı.2008 yılındaHalid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'i canlandırmıştır. Lise ikinci sınıftayken "Genco" dizisinde Özge rolünü oynadı.

2011 yılında Show TV'de başlayan "Adını Feriha Koydum" adlı dizide baş rol oynadı. Hazal Kaya 2012-2013 sezonunda "Son Yaz Balkanlar 1912" adlı dizi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Hazal Kaya, tiyatroyu dansı ve keman çalmayı seviyor. İngilizce ve İtalyanca'yı da iyi derecede biliyor.

Oynadığı Diziler:

2006 - Sıla

2006 - Taşların Sırrı

2006 - Acemi Cadı

2007 - Genco

2008 - Aşk-ı Memnu

2010 - Behzat Ç.

2011 - Adını Feriha Koydum

2012 - Son Yaz - Balkanlar 1912

Sinema filmleri :

2011 - Çalgı Çengi

2011 - Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2011 - Ay Büyürken Uyuyamam

2012 - Bu Son Olsun

2012 - Otostop

Reklam Filmleri:

Cola Turka

Ritmix

Nescafe

Tofita

Molped

Turkcell

Eti Burçak

Penti

Bingo