Erken kayıt da işe yaramadı! Fahiş fiyat artışları özel okulları da vurdu! Yemek ve kitap ücretleri ikiye katlandı

2022 - 2023 eğitim öğretim yılı özel okul fiyatları velileri çileden çıkarttı. Geçen seneye oranla ciddi bir artış yaşanan eğitim ücretiyle sarsılan ebeveynlere bir çelme de yemek ve kırtasiye fiyatlarından geldi. Erken kayıt döneminde çocuğunu uygun fiyata özel okula yazdıranlar da fahiş fiyat artışından kaçamadı. İşte detaylar…

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Özel okul fiyatlarındaki artış durdurulamıyor. Çocuğunu özel okula yazdıran da şikayetçi yazdırmak isteyen de! 2022- 2023 eğitim öğretim yılında getirilen yüzde 36 zam sınırı yemek ve kitap ücretlerini ikiye katladı.

Özel okullara yönelen her velinin kendine göre sebepleri var. Bunlardan bazılarına sınıflardaki öğrenci sayısının az olması, özel okullarda yabancı dil, spor, sanat, sosyal aktivite ve yemek imkanlarının daha fazla olması örnek olarak gösterilebilir.

Yemek ve kitap fiyatları ikiye katlandı

Geçtiğimiz günlerde özel okullara yüzde 36 zam sınırı getirilmişti. Ancak bazı özel okullar buradan elde edemedikleri kârı yemek, kitap, kırtasiye gibi ek talepler ile elde etmeye çalışıyor.

Son zamanlarda elimizi attığımız her şeyde karşımıza çıkan fahiş fiyat artışları, özel okulları da vurdu. İstanbul Avrupa Yakasında bulunan bir özel okulun geçen sene 1.sınıf için 15 bin TL olan eğitim bedeli 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında 20 bin TL’ye çıktı.

Erken kayıt da işe yaramadı

Erken kayıt döneminden faydalanan veliler tam rahat bir nefes alacakken, okul yönetiminden gelen bir mesajla şoka uğradı.

Okulların açılmasına az bir zaman kala kitap, yemek, kıyafet ve kırtasiye fiyatları da belli oldu.

Geçen sene 5.500 TL olan yemek ücreti 11.000 TL’ye, 3.200 TL olan kitap ve kırtasiye ücreti ise 5.500 TL’ye yükseldi.

"Veliler ek hizmetler için zorunlu tutuluyor"

Okul Velileri Platformu Sözcüsü Özgür Özkan katıldığı bir haber programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel okullarda ek hizmetlerde alınan ücretlerin bu yıl yüzde yüz zamlandığını belirten Özkan, velilerin bu ek hizmetleri almak zorunda olmadıklarını söyledi.

Özkan, Özel okullarda yönetmeliklerin ihlal edildiğini ve velilerin ek hizmetler için zorunlu tutulduğunu da dile getirdi.

2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

Kaynak: F5 Haber