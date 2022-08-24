Hem diyet bozdurmuyor, hem tatlıya doyuruyor! İşte gelip gidip yediren diyet brownie

Özellikle diyetteyken girdiğiniz o tatlı krizlerine son! Bu brownie, ne kadar yerseniz yeyin size kilo aldırmayacak. Çok pratik ve her diyete uygun olan bu diyet brownie tarifi, vazgeçilmeziniz olacak. 'Unsuz, şekersiz, yağsız brownie mi olur?' demeyin. Öyle güzel oluyor ki, parmaklarınızı yiyeceksiniz.

Abone ol

Unsuz, yağsız, şekersiz diyet brownie tarifini öğrenince, tarif defterinize eklemeden rahat edemeyeceksiniz. Diyette olduğunuz günlerde tatlı krizlerinin çaresi olan bu brownie, size hem kilo aldırmayacak hem de tatlı ihtiyacınızı karşılayacak cinsten... Eşinize dostunuza tattırdığınızda övgülerin havada uçuşacağı bu tarifle günün kahramanı siz olacaksınız. Komşularınızın sizden ısrarla tarifini isteyeceği, kokusunun bütün evi ve hatta apartmanı saracağı bu diyet brownie tarifi sizlere muhteşem bir kakao şöleni yaşatacak. Tadını bir kere alan müptelası olacak, kokusunu duyan kapınıza dayanacak. Hem bu kadar lezzetli olup hem de kilo aldırmayan mucizevi brownie tarifini sizler için derledik...

Malzemeler:

- 3 yumurta

- 3 adet muz

- 8 yemek kaşığı hindistan cevizi

- 4 yemek kaşığı kakao

- 1 çay kaşığı karbonat

- 2 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:

Unsuz, yağsız, şekersiz diyet brownie yapımına ilk önce muzları bir kaba rendeleyerek başlayın. Daha sonra karıştırma kabına yumurtaları kırıp, köpük köpük oluncaya kadar iyice çırpın. Daha sonra hindistan cevizi, kakao, karbonat ve balı da ilave edip bütün malzemeleri karıştırın. Karışım neredeyse homojen bir kıvam aldıktan sonra küçük bir dikdörtgen borcamı güzelce yağlayıp içine dökün. Borcamı yağlamak yerine, içine yağlı kağıt da serebilirsiniz. Hazırladığınız karışımın, borcamın her yerine eşit bir şekilde yayıldığına emin olun. Daha sonra borcamı, önceden ısıtılmış bir fırının içine yerleştirip 180 derecede 25 dakika civarı pişirin. Brownieyi piştikten sonra fırından alın ve biraz soğumaya bırakın. Sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyin ve istediğiniz gibi servis edin.

Servis ve süsleme:

Hazırladığınız brownieyi servis etmek içn yanına çilek, vişne, portakal gibi meyveler koyabilirsiniz. Özellikle vişne gibi ekşi meyveler, kakaolu tatlıların yanına çok yakışır ve lezzetine lezzet katar.

Brownie ortaya nasıl çıktı?

Brownie tatlısının nasıl ortaya çıktığı konusunda bazı şeyler anlatılsa da ortada hala net bir bilgi yoktur. Evinde kurabiye yapmaya çalışan bir kadının tarifine karbonat eklemeyi unutup öyle pişirmesi sonucunda ortaya çıktığı yönündeki söylentilerin yanında bir diğer söylenti de, Chicago'da bir otel sahibinin aşçılardan yeni bir tatlı istemesi neticesinde ortaya çıktığıdır.