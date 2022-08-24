Eda Erol o pozla kardeşi Esra Erol'un bile önüne geçti! "Bu ne güzellik şekerim"

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekoları kıran Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından bahsettirmeye devam ediyor. Son paylaşıtığı pozla dikkat çeken Erol, adeta "Bu ne güzellik şekerim" dedirtti.

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İzdivaç programlarının kaldırılmasının ardından programında format değişikliğine giden Esra Erol, ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programı ile izleyenleri ekran başına kitlemeye devam ediyor. Programında işlediği konularla, çözüme kavuşturduğu olaylar ve sosyal sorumluluk projeleri ile gündemden düşmeyen güzel sunucunun kardeşi de sosyal medyadaki pozlarıyla magazin gündeminde yer alamaya devam ediyor.

"Bu ne güzellik şekerim"

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, güzelliği ve sosyal medyaki cesur pozlarıyla gündeme gelme devam ediyor. Mavi mini elbisesiyle verdiği pozu paylaşan Eda Erol, çok sayıda beğeni alırken yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri beğeni yağmuruna tutulan o karelere; "Bebek gibi", "Bu ne güzellik", "Barbie bebek gibisin" gibi yorumlar yaptı. Ayrıca Eda Erol günlük yaşamını sosyal medyada sık sık paylaşıyor. Yaz dönemi boyunca paylaştığı bikinili pozlarıyla çok sayıda beğeni aldı.

Eda Erol kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ünlü sunucu Esra Erol'un kız kardeşi olan Eda Erol, televizyon dünyasına 2 yıl önce ekranlarda yer alan '46 Yok Olan' dizisiyle girmişti. Sosyal medyadaki paylaşımları ile de tüm dikkatleri üzerine çeken Eda Erol ile ilgili bilgiler ise araştırılmaya devam ediyor. Peki Eda Erol kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Eda Erol ile ilgili tüm merak edilen sorunları yanıtı...

İzdivaç programı sunucusu Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol, 1986 yılında doğdu. Televizyonda ilk ekran deneyimini 2 yıl önce 46 Yok olan dizisiyle adını duyduğumuz Eda Erol, Sinoplu anne ve göçmen babanın son kızıdır. Emekli polis memuru olan babasının İstanbul'a geldikten sonra Neşe Erberk ajansa kayıt ettirdiği Eda Erol, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olmuştur. İlk filmi Stajyer Mafya sonrası 46 dizisinde rol aldı.

Esra Erol kimdir?

12 Mayıs 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Sinoplu, babası göçmendir. Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancasıdır. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter’dir. Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesinden mezun oldu. Altın kelebek en iyi kadın sunucu ödülünü almıştır.

Esra Erol, Ali Özbir ile evlidir ve 2 çocuk annesidir.

İşte Eda Erol'un bazı Instagram pozları...