2022 TOKİ sosyal konut projesi aylık taksitler belli oldu işte o konuşulan rakam

Sosyal konut projesinin şartları ortaya çıkıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, taksitlerin hane gelirinin %30’unu aşmayacağını duyurdu. Buna göre 14 bin TL olarak açıklanan alt gelir grubunun ödeyeceği taksidin 4200 TL olması bekleniyor.

Abone ol

TOKİ 81 il sosyal konut projesi gündemdeki yerini koruyor. Ev sahibi olmak isteyenlerin gözü kulağı bu projenin ayrıntılarında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül'de açıklayacağı Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli olmaya başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı son açıklamalar heyecan uyandırdı.

240 aya kadar taksit

Projede kaç adet konut olacağı hakkında bilgi vermeyen Bakan Kurum, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin TL’nin altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvurabilecek. 240 aya kadar da vade imkanı olacak" bilgisini verdi. Kurum, taksit ödemelerinin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması üzerine çalıştıklarını belirtti.

İstanbul'da aylık ödeme 4800 TL

Kurum'un işaret ettiği yüzde 30 şartına göre 14 bin TL’lik toplam hane gelirinin sosyal konut projesindeki en yüksek taksit miktarı Türkiye genelinde, 4 bin 200 TL’ye denk geliyor. İstanbul'dan ev alacak bir dar gelirlinin taksit miktarı en fazla 4 bin 800 TL olacak. Böylece, taksitlerin kiralardan daha uygun fiyatlı olacağı öngörülüyor.

Gençlere yüzde 20 kontenjan

Gençlere ayrıcalık yapılarak belli bir oranda pay ayrılacağını vurgulayan Kurum, "30 yaş altı gençlere yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler" ifadesini kullandı.