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Yemekteyiz'in meşhur küllü kurabiye tarifi! Zuhal Topal bile tarifini istedi

Yemekteyiz'in meşhur küllü kurabiye tarifi! Zuhal Topal bile tarifini istedi

İsmi gibi küllü görüntüsüyle ilgi çeken mutfakların olmazsa olmaz lezzetlerden biri olan küllü kurabiye çat kapı gelen misafirler için pratik yapabileceğiniz tatlılardan. İşte kurabiyeler içerisinde zengin görüntüsü ve enfes tadıyla vazgeçilmez olan küllü kurabiyenin tarifi...

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Çayın yanında ne yapsam derdine son verdiren margarinsiz sağlıklı içeriğiyle gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz kurabiyelerden biri olan küllü kurabiye görüntüsüyle ve tadıyla yediden yetmişe herkesi kendine hayran bırakıyor. İşte yemeye doyamayacağınız, misafirlerinizin tarif almak için sıraya gireceği küllü kurabiyenin ayrıntılı püf noktalarıyla en güzel tarifi...

Küllü Kurabiye için gereken malzemeler:

- Oda ısısında 125 gram tereyağı

- Bir tane yumurta

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- Bir paket vanilya

- Bir çay bardağı pudra şekeri

- Yarım paket kabartma tozu

- Üç su bardağı un

Küllü görüntüyü vermek için:

- Bir çay bardağı pudra şekeri

- İki yemek kaşığı 

Küllü Kurabiye yapılışı

Derin bir yoğurma kabına belirtilen ölçeklerde tereyağı, yumurta, sıvı yağ, pudra şekeri, vanilya alınır. Malzemeler iyice karışana kadar çırpılır. Daha sonra unun yarısı ve kabatma tozu yoğurma kabına alınarak hamurlu karışım yoğurulur.

Kalan un yavaş yavaş hamura ilave edilerek yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğrulur. İstenilen kıvama gelen hamur küçük küçük parçalara ayrılarak elle yuvarlak şekil verilir. Şekil verilen hamurlar yağlı kağıt üzerine konularak fırın tepsisine yerleştirilir. 

Önceden ısıtılan 160 derece fırına yuvarlak şeklini verdiğimiz hamurumuz pişmek üzere koyulur. 20 dakika pişirilen kurabiyeler altı hafif kızarıp üzeri beyaz kalacak şekilde olunca çıkartılır. Pişirilen kurabiyeler uygun bir tabağa alınan pudra şekeri ve kakaoya bulanır. 

Kakaolu karışıma bulanan küllü kurabiyeler büyük  bir tabağa alınarak servis edilir. Afiyet olsun...

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