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Acun Ilıcalı'nın paralarını yemeye hazır olun Zuhal Topal dağıtacak herkes alabilir

Acun Ilıcalı'nın paralarını yemeye hazır olun Zuhal Topal dağıtacak herkes alabilir

Zuhal Topal Yemekteyiz yarışmasıyla ekranlara para dağıtarak dönüyor. Yemekteyiz yarışmasının TV8 kanallarındaki yayın tarihi belli olurken asıl bomba ödül oldu. Zuhal Topal deyim yerindeyse Acun Ilıcalı'nın para kesesini patlatmış durumda. 2.5 saat için vereceği para ödülü dillerde.

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Evlilik programlarını bıraktıktan sonra Yemekteyiz programı sunuculuğu ile ekranlara gelen Zuhal Topal, yeni sezona başlıyor. TV8 kanalı hesabından Yemekteyiz programının ne zaman yayınlanacağı duyuruldu. Zuhal Topal ile Yemekteyiz bu sezon bombalarla geliyor. Program adeta herkese para dağıtacak. 

Zuhal Topal ne zaman başlıyor?

Ekranların en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olan Zuhal Topal ile Yemekteyiz yeni yayın dönemine önümüzdeki hafta başlıyor. Yemekteyiz'in yayınlanan tanıtım fragmanında yayın tarihi 29 Ağustos 2022 pazartesi günü olarak duyuruldu. 

Zuhal Topal para dağıtacak

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan Zuhal Topal, Yemekteyiz yarışmasında vites yükseltti. Bu sezon deyim yerindeyse para dağıtacak. Yemekteyiz yarışmasının para ödülünün yükselişini duyuran Zuhal Topal, "15 bin değil, 20 bin değil, 40 bin değil tam 50 bin lira vereceğiz" dedi. 

Acun Ilıcalı'nın para kesesini patlattı

Haftanın her günü yayında olacak olan Yemekteyiz yarışmasında kurallarda bir değişiklik yok. En büyük değişiklik para ödülünde. 2.5 saat içinde en iyi yemeği yapan kişiye 50 bin lira ödül verilecek. TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Zuhal Topal'ın yarışması için kesenin ağzını sonuna kadar açmış görünüyor. 

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