L'Opinion: Erdoğan sonrasına hazırlanın! En doğru aday İmamoğlu'dur

Yüksek tirajlı Fransız gazetesi L'Opinion, Batı'nın Erdoğan sonrası döneme hazırlık yapması gerektiğini belirterek, Ekrem İmamoğlu'nun muhalefet için cumhurbaşkanlığı yarışındaki en karizmatik ve en çok şansı olan en doğru aday olduğunu ifade etti.

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Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Opinion, "Türkiye'de Erdoğan sonrasını hazırlamak" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde; Türkiye'de son aylarda artan enflasyondan bahsedilerek, "AK Parti'nin seçmen tabanı olan orta sınıfın satın alma gücü düştü" denildi.

Ekonomi üzerinden yapılan çıkarımlarla Haziran 2023'teki seçimler değerlendirilerek, "Türkiye; kendisi, Avrupa ve Avrasya jeopolitik dengesi için büyük bir tarihin arifesinde. Cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye'yi değiştiren Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelmesinden yirmi yıldan fazla bir süre sonra, Haziran 2023'te yapılacak. AK Parti birinci parti olmaya devam ediyor. Buna rağmen cumhurbaşkanlığı seçiminde bir belirsizlik hakim" ifadeleri kullanıldı.

"Erdoğan karşısındaki en karizmatik ve en şanslı isim"

"Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında merkezi bir konumda olsa bile, Batı ile gerilim stratejisi orta vadede ters etki yapmaktadır. Türk orta sınıfı siyasi istikrar ve Avrupa’ya yakınlaşmanın arayışındayken, bu strateji Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa karşısındaki izolasyonunu artırıyor" denilen haberde; konu Ekrem İmamoğlu'na getirilerek, güzelleme yapıldı:

"2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri yaklaşırken Türk muhalefeti birliğini sağlayabilecek mi? Ortak bir proje üzerinde çalışmak üzere altı partiden (CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti) oluşan bir muhalefet koalisyonu kuruldu. Geriye tek kalan ortak bir aday bulunmasıdır. 51 yaşındaki İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı yarışındaki en karizmatik ve en çok şansı olan muhalefet lideri.

Cumhurbaşkanı'nın agresif konuşmasıyla çoğunlukla bunalıma giren bir nüfusa umuttan bahsedebildiği için ilgi çekiyor. Konrad-Adenauer Vakfı tarafından şubat ayında yayımlanan bir anket, genç Türklerin yüzde 73'ünün ülkelerini terk etmek istediğini gösteriyor! Yakın tarihli bazı kamuoyu yoklamaları İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini Erdoğan'a karşı (yüzde 40) yüzde 49.7 oyla kazanacağını öngörüyor."

"Batı; Erdoğan sonrası döneme hazırlanmalıdır"

Türkiye'nin Erdoğan'dan ibaret olmadığını, eninde sonunda bir gün AK Parti sayfasını çevireceğini kaydeden Fransız gazetesi, Batı'nın Erdoğan sonrası için hazırlık yapmaya başlaması gerektiğini yazdı:

"Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil ve eninde sonunda AK Parti sayfasını çevirecektir. Amerikalıların ve Avrupalıların, önemli bir ticaret ortağı olan 80 milyondan fazla nüfusa sahip bir ülkeye yönelik uzun vadeli bir strateji belirleyerek ve Türkiye'de muhalefete oy verecek Türklere el uzatarak kendilerini Erdoğan sonrası döneme hazırlamalarının zamanı gelmiştir."