Görüntülerde yer alan kişilerden sadece 3'ü kurtuldu

GAZİANTEP Nizip Otoyolu'nda meydana gelen ve İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammet Abdulkadir Esen ile birlikte 16 kişinin hayatını kaybettiği feci otobüs kazasının hemen öncesinde çekilen görüntülerin, İHA muhabirleri ile sedyedeki yaralı, sağlık çalışanları ve itfaiyecilerin de son görüntüleri olduğu ortaya çıktı.

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Gaziantep - Nizip Otoyolu'nda meydana gelen ilk kazada bir araç şarampole uçmuş, canlı yayın için Şanlıurfa'ya gitmekte olan İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammet Abdülkadir Esen, kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerinde durarak, araçta sıkışan 21 yaşındaki Aziz Birdal'ı kurtarmak için başlatılan çalışmalara yardım etmişti.

Devrilerek 150-200 metre sürüklenen bir yolcu otobüsü, ilk kazanın yaşandığı alanda bulunan ambulans ile itfaiye araçlarına çarpmış, meydana gelen ikinci kazada İHA muhabirleri, 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye erinin de aralarında bulunduğu 16 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

İHA ekibinde yer alan Tercüman Alaaddin Şırkat'ın çektiği ve kazada ölen İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammet Abdulkadir Esen'in son kez görüntülendiği videonun, sıkıştığı araçtan ağır yaralı olarak kurtarılan Aziz Birdal, sedyenin yanında bulunan sağlık çalışanları Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden ile itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt ve imalathaneye baklava almaya giderken yardım etmek amacıyla yolda duran Mehmet Özsoy'un da son görüntüleri olduğu ortaya çıktı.