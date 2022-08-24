Güldür Güldür'de gidenlerin yeri doluyor! O 3 ünlü ismi görünce çok şaşıracaksınız

SHOW TV'de yayınlanan ve kahkaha dolu skeçleri ile her hafta izleyiciyle buluşan komedi programı Güldür Güldür yeni sezona gümbür gümbür girmeyi planlıyor. 10. sezonuna girecek olan programda yeni sezon öncesi ayrılıklar yaşanırken birbirinden usta isimler ise kadroya dahil edildi.

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Yapımını BKM’nin üstlendiği "Güldür Güldür Show" bu yıl 10. sezonunda izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Komedinin televizyon ekranlarında vazgeçilmez adresi haline gelen ve skeçleri, canlandırma ve tiplemeleriyle kahkaha tufanı yaşatan Güldür Güldür Show'da yeni sezon öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Bilal karakteriyle izlediğimiz Onur Buldu’nun ayrılık kararının ardında Güldür Güldür'e 3 bomba isim dahil edildi. İşte o usta isimler...

3 flaş isim kadroya dahil edildi

Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür 10. sezonunda yeniden izlecisiyle bulaşağı gün için geri sayımda. Ekibin kadrosundan ayrılan ve yeni dahil edilen isimler ise oldukça dikkat çekiyor. Yeni sezona gümbür gümbür hazırlanan ekibe Erdem Yener yeniden dahil olurken Hasibe Eren ve 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan tanıdığımız isim Gürhan Altundaşar kadroya dahil edildi.

Kadroda yok yok

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen Güldür Güldür Show'da 10.sezon heyecanı yaşanıyor. ‘Güldür Güldür Show’un ekibinde Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter gibi usta isimler yer alırken Erdem Yener, Hasibe Eren, Gürhan Altundaşar da 10. sezon öncesi kadroya dahil edildi.

Hasibe Eren artık Güldür Güldür'de Gürhan Altundaşar Güldür Güldür'de

Erdem Yener yeniden Güldür Güldür'de

Ekibin sevilen ismi veda etti

10. sezonuna hazırlanan programda flaş bir ayrılık yaşandı. Bilal karakterine hayat veren Onur Buldu’nun yeni sezonda olmayacağı öğrenildi.Usta oyuncu yeni bölümleri çekilecek projede yer almayacak.

Paylaşımı olay oldu

Ekibin sevilen ismi Onur Buldu, sosyal medya hesabından Güldür Güldür Show ekibinin makyözü ile birlikte fotoğraf paylaştı. Usta oyuncununu bu paylaşımına birçok yorum geldi.

Fotoğrafın altına "Abi, senin için Güldür Güldür Show'u izliyoruz" şeklinde yorumlar gelirken, bazı kişiler ise "Onur Buldu projeden ayrılıyor" diyerek çok konuşulacak iddiayı öne sürdü.

Buldu’nun sevenleri Güldür Güldür’deki ayrılığın çeşitli kaynaklardan doğrulandığını ve ünlü oyuncunun kesin olarak projeden çekildiğini belirtti.

Öte yandan konuyla ilgili programın yapımcısı ve Onur Buldu’dan resmi bir açıklama gelmedi. Durum, ilerleyen günlerde netlik kazanacak.