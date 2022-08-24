5 gün sürecek nefes kesecek! Asıl sonrası fena İstanbul'a geliyor bu şehirleri yutacak!
Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, İstanbul'da hava tahminlerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. 'İnsanlar nefes almakta güçlük çekecek' diyen Özdemir, İstanbul'da nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 44 dereceye çıkacağını söyledi. Aşırı sıcaklar İstanbul'da 5 gün sürecek. İlerleyen günlerde tam tersi yaşanacak. Balkanlardan geliyor o şehirleri içine alacak!
İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi, Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, betonlaşma ve nüfusun fazla olduğu yerlerde sıcaklığın nemle birlikte 5-10 derece fazla hissedildiğini belirterek, İstanbul’da hissedilen sıcaklığın 44 dereceye kadar çıkacağını söyledi.
Özdemir, yaptığı açıklamada, Türkiye’de ağustos ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde geçtiğini belirtti.
32 derece sıcaklıkta hissedilen 44 derece
İstanbul’da da ağustosta sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu dile getiren Özdemir, “İstanbul ağustos ayını sıcak geçiriyor. Kentte bugünlerde nem oranı yüksek. Nemle hissedilen sıcaklık artıyor ve 32 derecelik sıcaklıkta hissedilen sıcaklık 44 dereceye kadar çıkıyor.” dedi.
Özdemir, nemin bölgenin tamamında etkili olduğuna dikkati çekerek, başta İstanbul olmak üzere bölgede hissedilen nemin çarşamba ve perşembe günleri oldukça fazla olacağını ifade etti.