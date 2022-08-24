5 gün sürecek nefes kesecek! Asıl sonrası fena İstanbul'a geliyor bu şehirleri yutacak!

32 derece sıcaklıkta hissedilen 44 derece

İstanbul’da da ağustosta sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu dile getiren Özdemir, “İstanbul ağustos ayını sıcak geçiriyor. Kentte bugünlerde nem oranı yüksek. Nemle hissedilen sıcaklık artıyor ve 32 derecelik sıcaklıkta hissedilen sıcaklık 44 dereceye kadar çıkıyor.” dedi.