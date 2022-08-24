Cihan Canova'nın cenazesinde şok eden hareket! Acısı var demedi, Açelya Akkoyun'la selfie yaptı

Akciğerinde bulunan kitle nedeniyle hastaneye kaldırılan usta oyuncu Cihan Canova geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun cenazesinde herkesi şok eden bir an yaşandı.

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'Çiçek Taksi', 'Paramparça', 'Karadayı', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Üç Kuruş' gibi birçok projelerde yer alan usta oyuncu Civan Canova, geçtiğimiz haftalarda akciğerinde tespit edilen bir kitle nedeniyle hastaneye yatırıldığını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşmıştı.

Usta oyuncudan acı haber geldi. Cihan Canova 67 yaşında akciğer kanseri nedeniye 20 ağustosta hayata gözlerini yumdu. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan usta oyuncu Zincirlikuyu'da düzenlenen Uraz Kaygılaroğlu, Nursel Köse gibi birçok ünlü ismin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.

Eski eşide vardı

Usta sanatçının geçtiğimiz gün düzenlenen cenaze töreninde herkesi şaşkına uğratan bir olay yaşandı. Canova'nın 1998-2002 yılları arasında evli kaldığı ünlü oyuncu Açelya Akkoyun'da cenazeye katılan ünlüler arasındaydı.

Cenazede selfie rezaleti!

Cenaze töreni sırasında törene katılan bir kadın Açelya Akkoyun'la selfi çektirmek istedi. Cenaze esnasında herkesi şok eden kadın kimseyi umursamadan ısrarla fotoğraf çekmeye devam edince tepkilere maruz kaldı.

O sırada Açelya Akkoyun fotoğraf çeken kadına sinirlendi. Ünlü oyuncu "Lütfen teyzeciğim kırmayayım sizi" diyerek kadından müsaade istedi. Akkoyun'a destek çıkan ünlü isimlerde kadına cenaze yerinde olacak iş mi diyerek sert tepkiler gösterdi.

Açelya Akkoyun kimdir?

31 Aralık 1972 tarihinde Adana'da doğan Açelya Akkoyun Türk sinema ve tiyatro oyuncusudur. MSGÜ Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitiren ünlü isim 6 yıl tiyatro oyunculuğu yapmış ve daha sonra Mahallenin Muhtarları dizisi ile adını televizyon dünyasına duyurmuştu.

İl evliliğini 1998 yılında merhum sanatçı Cihan Canova'yla yapan Akkoyun dört yıllık evliliklerini 200*2 yılında bitirmişti. Ünlü oyuncu ikinci evliliğini Enis Cergel ile 2006'da yapmış ve bu evlilikten Alya Deniz adında bir çocukları dünyaya gelmiştir.