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Mehmet Ali Çelebi kararını verdi! "Cumhur İttifakı daha net ve tutarlı"

Mehmet Ali Çelebi kararını verdi! "Cumhur İttifakı daha net ve tutarlı"

Memleket Partisi'nden istifa eden milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddiası tartışma konusu olmuştu. İddiaların odağındaki bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla altılı masanın bildirisini eleştirerek 'Türkiye’de 2 ittifak var. Seçime de böyle gidilecektir. Açıklanan görüşlere ve eylemlere göre Cumhur, bu konuların genelinde daha net ve tutarlı' paylaşımında bulunarak Cumhur İttifakı'na işaret etti.

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Memleket Partisi'nden istifa eden Mehmet Ali Çelebi'nin hangi partiye katılacağı merak konusu olmuştu. Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Cumhur İttifakı'nın daha net ve tutarlı olduğunu belirtti.

Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6’lı masanın bildirisini eleştirdi.

Paylaşımında “Türkiye’de 2 ittifak var. Seçime de böyle gidilecektir. Açıklanan görüşlere ve eylemlere göre Cumhur, bu konuların genelinde daha net ve tutarlı” diyen Çelebi, Cumhur İttifakı’na işaret etti.

İşte Mehmet Ali Çelebi’nin paylaşımları;

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