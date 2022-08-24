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Eski manken Aysu Baçeoğlu'na kalp kıran yorum! Yağ bağlamışsın diyen takipçisini doğduğuna pişman etti

Eski manken Aysu Baçeoğlu'na kalp kıran yorum! Yağ bağlamışsın diyen takipçisini doğduğuna pişman etti

eski manken Aysun Baçeoğlu Yıldız Tilbe'ye yorum yaptı, Tilbe'nin hayranları Baçeoğlu'nu taşa tuttu. Ünlü manken yaptığı yoruma pişman oldu.

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Türkiye'de bir dönemin en gözde mankenlerinden olan ve şimdilerde kariyerine müzik ile devam eden eski manken ve oyuncu Aysu Baçeoğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir yorumla gündeme bomba gibi düştü.

Sözleriyle gündem olmuştu

Daha önce pandemi döneminde bazı sanatçıların 'Para kazanamıyoruz' demesine "Bu bence topluma hakaret niteliğinde" sözleriyle onaylamadığını belirten eski manken birçok eleştiriye maruz kalarak uzun bir süre gündemlerden düşmemişti.

Yıldız Tilbe'yi eleştirdi

Uzun süredir sadece kariyeriyle ilgilenen Baçeoğlu sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimlerden biri. Ünlü manken, geçtiğimiz gün Bodrum'da konser veren usta şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sahnede yaptığı dans'ı 'beğenmedim' diyerek eleştirdi.

Yanıt gecikmedi

Baçeoğlu'nun bu yorumu sosyal medyada kriz yarattı. Bir İnstagram kullanıcısı eski modelin yorumuna "Fiziği sana bin basar. Sende böyle fizik olsa sen de oynardın ama her yerin yağ bağlamış" diyerek karşılık verdi.

Herkesi şok eden bu cevap karşısında Aysu Baçeoğlu kendini tutamayarak "Hahaha çok komikmiş. İnanadın mı sen bu söylediğine" cevabını verdi.

Aysu Baçeoğlu kimdir?

1 Ocak 1979 tarihine İstanbul'da doğan Aysu Baçeoğlu aslen Arnavut kökenlidir. Eğitimini Özel Ortadoğu Koleji ardından Erenköy Kız Lisesi’nden mezun olarak tamamlamıştır. 2001 yılında mankenlik kariyerine adım atan ünlü isim Türkiye'de ve birçok ülkede modellik yapmıştır. Aynı zamanda televizyon dünyasında da bulunan eski model şimdilerde kariyerine müzik dünyasında devam etmektedir.

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