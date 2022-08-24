Fatih Altaylı yasağa isyan etti! İşin cılkı hatta adlı adınca söyleyelim, 'İşin boku çıktı'

Yayın yasakları ve haberlere erişim engelleri her geçen gün artarken, Habertürk yazarı Fatih Altaylı bu yasaklara isyan etti: "Artık işin cılkı hatta adlı adınca söyleyelim, 'İşin boku çıktı' Böyle bir yargı kararı olmaz, Anayasa ile belirlenen verilen basın özgürlüğü ve haber alma hakkı böylesine keyfi bir biçimde bir hakimin imzası ile engellenemez."

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Son günlerde hem Mardin'de 20 kişinin öldüğü facia hem de AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun 2.5 milyon dolarlık boşanma haberlerine yayın yasağı getirildi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, zırt pırt her şeye yayın yasağı getirilmesine isyan etti. "Artık işin cılkı hatta adlı adınca söyleyelim, 'İşin boku çıktı' Böyle bir yargı kararı olmaz" diyen Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Toplumsal fayda, milli güvenlik sorunu ise tamam ama...

- Yahu her şeye mi 'yayın yasağı' getirilir!' Cinayet işleniyor zart yayın yasağı. Halkı ilgilendiren bir olay oluyor, zart yayın yasağı. Trafik kazası oluyor zart yayın yasağı.

- Ortada bir toplumsal fayda vardır, çok ciddi bir güvenlik meselesi vardır, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek bir durum vardır anlarım. Yahu bir trafik kazasının neyine yayın yasağı getirilir!

Sosyal medyada birbirlerine ateş ediyorlar

- Son olarak da bir boşanma davasına yayın yasağı getirilmiş. Bir milletvekili, bu dönemde Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin başına atanmış, iktidar partisinden milletvekili olmaya çalışmış profesör eşinden boşanıyor.

- Taraflar sosyal medya üzerinden birbirlerine akıl almaz ithamlarda bulunuyorlar. Kaynağı belli olmayan milyon dolarlar havalarda uçuşuyor. Mesele özel hayattan çıkmış, siyasi etik konularını gündeme getirecek bir yere evrilmiş. Zart ona da yayın yasağı. Ee ama artık işin gerçekten boku çıktı. Adlı adınca.